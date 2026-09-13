Удар РФ біля 'Ягодина': ДПСУ розкрила, чи працює пункт пропуску на кордоні з Польщею

Демченко наголосив, що влучань ворога по лінії кордону або по пункту пропуску не було.

Пункт пропуску "Ягодин" у Волинській області на кордоні з Польщею продовжує працювати у звичному режимі. Про це у коментар агентству УНІАН сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Він зазначив, що безпосередньо по лінії кордону або по пункту пропуску "влучань не фіксувалося", тому пункт пропуску працює у звичному режимі, пропускні операції здійснюються.

"Але, зважаючи на безпеку, це було і під ранок сьогодні, і вчора також, оскільки ворог уже кілька днів запускає по наших західних регіонах, в тому числі по Волині, свої ударні повітряні засоби, пропускні операції можуть призупинятися", - сказав речник ДПСУ.

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Також Демченко розповів, що саме атакувала Росія.

"Атака була фактично по прикордонню. На певній відстані від автомобільного пункту пропуску – це близько кілометра по автозаправній станції (АЗС), а також по залізничній інфраструктурі. Адже "Ягодин" - це не тільки автомобільний напрямок, але й залізниця також", - сказав він.

РФ вдарила поблизу кордону з Польщею

Як повідомляв УНІАН, на Волині, за 2 км від кордону з Польщею, росіяни завдали удару по локомотиву пасажирського поїзда.

В "Укрзалізниці" зазначили, що моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

Також російські окупанти атакували українську автозаправну станцію поблизу кордону з Польщею, внаслідок чого там виникла пожежа.

Представник Надбужанського відділу прикордонної служби Польщі Даріуш Сенецький повідомляв, що російський дрон влучив у вантажівку за 800 м від польського кордону в районі міжнародного пункту пропуску "Ягодин".

У ЗМІ повідомляли, що, за попередніми даними, внаслідок атаки російського дрона легкі травми отримали двоє водіїв ватажівок.

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