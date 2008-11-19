У Києві іномарка влетіла в тролейбус (фото)

14:34, 19 листопада 2008
Разное
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 Машина ремонту не підлягає

Сьогодні на Московському проспекті у напрямі вулиці Олени Теліги, перед виїздом з вулиці Лайоша Гавро, відбулося зіткнення автомобіля Honda Accord і тролейбуса, передає  «Главред» .

Судячи з гальмівного шляху Honda, водій вирішив обігнати потік машин. Але не побачив, що в правому ряду у цей момент стояв тролейбус, який здійснював висадку пасажирів. Перебудуватися в свій ряд водій Honda не міг, оскільки йому заважав потік автомобілів. Загальмувати йому теж не вдалося, тому уникнути зіткнення він не зміг.

В результаті Accord врізався в задню частину тролейбуса, після чого авто викинуло в другий ряд. Машина ремонту не підлягає.

Швидка, яка прибула на місце події ,оглянула учасників аварії, але нікого не госпіталізувала.

 

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