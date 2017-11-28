Михайло Поплавський презентував книгу "Ректор" в Європі

28 листопада, у свій день народження, Михайло Поплавський презентував авторську книгу «Ректор», присвячену 25-річчю ректорської діяльності.

Як повідомляє польське інформаційне агенство Сentrumprasowe, презентація відбулась у Варшавському університеті менеджменту, де зібралися друзі та колеги Михайла Поплавського.

Привітати ректора із днем народження та виходом бестселера приїхали ректори європейських вишів, представники української діаспори в Європі, студенти та колеги з України.

«Ректор» – це книга, в якій Михайло Поплавський розповів про час і про себе тодішнього й нинішнього, як управляє університетом, як веде бізнес і займається політикою. У виданні розкрито багато секретів, як за допомогою PR-проекту «Співаючий ректор як технологія» і «теорії стресу» автор досяг особистого успіху й визнання університету культури. Створив бренд «Михайло Поплавський» і вдало його капіталізував!

Мотиваційна книга призначена для широкого кола читачів, нинішніх і майбутніх студентів, які мріють знайти власний шлях до успіху.

Презентація пройшла у теплій, дружній атмосфері. Гості, гортаючи сторінки, із захопленням слухали життєві історії від автора. По завершенні презентації всі присутні вітали Михайла Поплавського з подвійним святом – виходом книги «Ректор» та його днем народження.