Війна в Україні має закінчитися: Сікорський зробив заяву щодо російського газу в Європі

Кремль повинен припинити війну проти України, перш ніж йому дозволять відновити постачання енергоносіїв до Європи.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський закликав до якнайшвидшого припинення вогню в Чорному морі, що дозволило б забезпечити безпечний прохід суден із зерном як з України, так і з Росії.

Він також заявив, що Кремль має припинити війну проти України, перш ніж йому дозволять відновити постачання енергоносіїв до Європи, передає Reuters.

"Я висловився за вжиття термінових заходів, оскільки народам країн Глобального Півдня необхідне це зерно", – сказав Сікорський під час зустрічі міністрів закордонних справ країн "Групи двадцяти" (G20).

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Сікорський про переговори з РФ

Сікорський зазначив, що Україна має брати участь у будь-яких зусиллях, спрямованих на припинення війни. За його словами, у Європи також є свої "козирі" в цьому питанні, тому вона має брати участь у переговорах.

Він також закликав до "справедливого завершення" війни в Україні – як умови, за якої Росія могла б знову продавати свої енергоресурси до Європи, яка раніше була для неї найприбутковішим ринком.

Переговори про закінчення війни в Україні: новини

Переговори про закінчення війни в Україні тривають за посередництва США, проте терміни наступного раунду тристоронніх консультацій за участю України, США та Росії залишаються невизначеними.

29 жовтня помічник глави Кремля Юрій Ушаков заявив, що проведення зустрічі залежить, зокрема, від ситуації на Близькому Сході. Раніше президент України Володимир Зеленський висловив надію, що переговори відбудуться в Абу-Дабі з 6 по 10 листопада

Україна наполягає на участі в переговорах і готова обговорювати різні формати припинення вогню, включаючи повне й безумовне перемир’я, а також заходи щодо забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі та енергетичного сектору.

При цьому перспективи швидкого мирного врегулювання залишаються неясними. За оцінкою аналітиків Інституту вивчення війни, заяви російського керівництва не свідчать про готовність Москви до суттєвих компромісів, а Кремль, як і раніше, розраховує досягти своїх цілей військовим шляхом.

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