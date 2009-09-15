Банки ставлять продаж заставних автомобілів на потік

21 вересня в Києві почне свою роботу перший в Україні постійно діючий живий автомобільний аукціон DiscountAuto, на якому реалізовуватимуться заставні автомобілі банків.

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомив ініціатор проекту, який має сертифікати аукціонів Manheim (США) і Adesa (США), Олег ГУТКІН.

За його словами, 21 вересня о 15.00 за адресою: вулиця Боженка, 24 відбудуться перші торги аукціону. О.ГУТКІН повідомив, що партнерами аукціону DiscountAuto стали «ПриватБанк», «Альфа-Банк» і «УкрСиббанк», саме їх автомобілі будуть представлені на перших торгах.

«На першому аукціоні ми плануємо продати близько 50 автомобілів різних марок – від «Лади» до «Мерседеса». Надалі ми плануємо проводити аукціон раз на два тижні і продавати на них будь-яку кількість автомобілів, що надаються банками-партнерами. Крім того, на аукціон зможуть виставляти свої автомобілі автодилери й фізичні особи», - уточнив О.ГУТКІН.

Він переконаний, що живий автомобільний аукціон має безліч переваг перед інтернет-аукціонами, які проводяться в Україні.

Як відзначив ведучий аукціону Дмитро БУРУНДУКОВ, основний його акцент організатори зробили на забезпеченні чесних і прозорих правил. «Згідно з правилам аукціону, будь-який бажаючий взяти участь у торгах повинен реєструватися і внести заставну суму у розмірі 500 грн. У разі придбання на аукціоні автомобіля, ця сума зараховується в його вартість. Якщо ж учасник нічого не купив, то 500 грн. повертаються йому після завершення торгів, і лише якщо перемігши в торгах, учасник аукціону відмовляє платити за автомобіль, він втрачає заставні гроші», - сказав Д.БУРУНДУКОВ. І додав: «Кожний бажаючий може прийти на наш майданчик за адресою Боженка, 24, відкритий щодня, і проїхатися на автомобілі, виставленому на аукціон. З каталогом автомобілів можна також ознайомитися на сайті http://www.discountauto.com.ua. Ми хочемо проводити аукціон під девізом – «Бій за правилами».

У свою чергу, директор компанії DiscountAuto Артем СОЛОНИК повідомив, що учасники можуть одержати кредит на придбання автомобіля на аукціоні у банків, які є його партнерами. Він також повідомив, що компанія DiscountAuto веде переговори практично з усіма українськими банками щодо їх участі в автомобільних аукціонах.