Пасажири назвали найкращу авіакомпанію світу, і вона не з Європи

У той час як деякі європейські авіаперевізники не вилізають зі скандалів, найкращою авіакомпанією світу визнано Singapore Airlines. Про це пише Business Insider із посиланням на результати найбільшого у світі опитування пасажирів Skytrax Airline Awards 2026.
Опитування проводили з вересня 2025 року до серпня 2026-го. У ньому взяли участь пасажири понад 100 національностей, які оцінювали перевізників за чистотою літаків, бортовим Wi-Fi, роботою аеропортів і лаунжів, а також якістю обслуговування в економ-, бізнес- і першому класах. Загалом до результатів увійшли понад 325 авіакомпаній.
За словами гендиректора Skytrax Едварда Плейстеда, перемога Singapore Airlines демонструє рівень якості її продуктів і сервісу.
Singapore Airlines очолила світовий рейтинг Skytrax уже вшосте. Крім головної нагороди, авіакомпанія стала найкращою у світі за економкласом і харчуванням на борту в економкласі.
У самій компанії зазначили, що високо оцінюють підтримку пасажирів.
"Ця нагорода є свідченням відданості та професіоналізму наших людей, які постійно прагнуть підтримувати відомі стандарти щодо якості обслуговування та операційної досконалості", - йдеться у заяві перевізника.
Катарська Qatar Airways стала другою у рейтингу. Перевізник отримав першу в історії нагороду за найкращий бортовий Wi-Fi, а також укотре переміг у категорії найкращого бізнес-класу.
Гонконзька Cathay Pacific посіла третє місце й отримала нагороду за найкращу роботу бортпровідників. Її лаунж The Wing також назвали найкращим лаунжем першого класу.
Найкраща європейська авіакомпанія посіла тільки 7 місце. Французька Air France здобула кілька нагород, зокрема за найкращий перший клас, харчування у лаунжі першого класу та комфортні зручності для пасажирів першого класу.
Компанії зі США взагалі не потрапили в 20-ку найкращих авіакомпаній світу, яка має такий вигляд:
- Singapore Airlines, Сінгапур.
- Qatar Airways, Катар.
- Cathay Pacific Airways, Гонконг.
- All Nippon Airways (ANA), Японія.
- Turkish Airlines, Туреччина.
- Emirates, ОАЕ (Дубай).
- Air France, Франція.
- Hainan Airlines, Китай.
- Japan Airlines, Японія.
- Korean Air, Південна Корея.
- EVA Air, Тайвань.
- Qantas Airways, Австралія.
- STARLUX Airlines, Тайвань.
- Lufthansa, Німеччина.
- Saudi Arabian Airlines, Саудівська Аравія.
- Iberia, Іспанія.
- Air Canada, Канада.
- Virgin Atlantic, Велика Британія.
- Swiss International Air Lines, Швейцарія.
- Thai Airways, Таїланд.
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