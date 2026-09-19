Пасажири назвали найкращу авіакомпанію світу, і вона не з Європи

Найкраща європейська авіакомпанія опинилася лише на 7 місці.

У той час як деякі європейські авіаперевізники не вилізають зі скандалів, найкращою авіакомпанією світу визнано Singapore Airlines. Про це пише Business Insider із посиланням на результати найбільшого у світі опитування пасажирів Skytrax Airline Awards 2026.

Опитування проводили з вересня 2025 року до серпня 2026-го. У ньому взяли участь пасажири понад 100 національностей, які оцінювали перевізників за чистотою літаків, бортовим Wi-Fi, роботою аеропортів і лаунжів, а також якістю обслуговування в економ-, бізнес- і першому класах. Загалом до результатів увійшли понад 325 авіакомпаній.

За словами гендиректора Skytrax Едварда Плейстеда, перемога Singapore Airlines демонструє рівень якості її продуктів і сервісу.

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Singapore Airlines очолила світовий рейтинг Skytrax уже вшосте. Крім головної нагороди, авіакомпанія стала найкращою у світі за економкласом і харчуванням на борту в економкласі.

У самій компанії зазначили, що високо оцінюють підтримку пасажирів.

"Ця нагорода є свідченням відданості та професіоналізму наших людей, які постійно прагнуть підтримувати відомі стандарти щодо якості обслуговування та операційної досконалості", - йдеться у заяві перевізника.

Катарська Qatar Airways стала другою у рейтингу. Перевізник отримав першу в історії нагороду за найкращий бортовий Wi-Fi, а також укотре переміг у категорії найкращого бізнес-класу.

Гонконзька Cathay Pacific посіла третє місце й отримала нагороду за найкращу роботу бортпровідників. Її лаунж The Wing також назвали найкращим лаунжем першого класу.

Найкраща європейська авіакомпанія посіла тільки 7 місце. Французька Air France здобула кілька нагород, зокрема за найкращий перший клас, харчування у лаунжі першого класу та комфортні зручності для пасажирів першого класу.

Компанії зі США взагалі не потрапили в 20-ку найкращих авіакомпаній світу, яка має такий вигляд:

Singapore Airlines, Сінгапур. Qatar Airways, Катар. Cathay Pacific Airways, Гонконг. All Nippon Airways (ANA), Японія. Turkish Airlines, Туреччина. Emirates, ОАЕ (Дубай). Air France, Франція. Hainan Airlines, Китай. Japan Airlines, Японія. Korean Air, Південна Корея. EVA Air, Тайвань. Qantas Airways, Австралія. STARLUX Airlines, Тайвань. Lufthansa, Німеччина. Saudi Arabian Airlines, Саудівська Аравія. Iberia, Іспанія. Air Canada, Канада. Virgin Atlantic, Велика Британія. Swiss International Air Lines, Швейцарія. Thai Airways, Таїланд.

Новини туризму

Як писав УНІАН, у Мюнхені стартував Октоберфест. Цьогорічні ціни на літровий кухоль зросли до 14,80–15,90 євро. Фестиваль триватиме до 4 жовтня, зберігаючи традиційну зону Oide Wiesn та насичену програму подій.

Також ми розповідали, що деякі відомі туристичні пам’ятки виявляються не зовсім такими, як їх уявляють відвідувачі. Checkpoint Charlie в Берліні, балкон Джульєтти у Вероні чи замок Дракули в Румунії є радше реконструкціями або маркетинговими образами, ніж автентичними історичними місцями.

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