Грузія залишилася без електрики через пожежу на звалищі
Триває відновлення
Майже вся територія Грузії залишилася без електрики, повідомляє РІА “Новости”. Як повідомив агентству представник компанії "Державна електросистема Грузії", причиною відключення світла стала пожежа на звалищі в районі населеного пункту Ксані регіону Мцхета Мтіанеті. Вогонь пошкодив лінії електропередач.
"На території Ксані пожежа - імовірно на сміттєвому звалищі - пошкодив високовольтну лінію електропередачі. Через пошкодження стався збій в електросистемі країни, у зв`язку з чим обмеження подачі електроенергії відбувається в масштабі всієї країни", - заявив співрозмовник агентства.
Триває поступове відновлення електропостачання країни.
Аналогічна аварія сталася зовсім нещодавно, нагадує Лента.ру - 28 серпня 2010 року, коли без світла залишився Тбілісі. Тоді причиною відключення електрики стала аварія на 500-кіловольтної лінії електропередачі "Картлі-2". Енергопостачання було відновлене за кілька годин.