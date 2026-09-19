Трамп заявив про досягнення угоди стосовно долі Гренландії

Гренландія, Данія та США очікують, що наступного тижня зможуть підписати угоду, яка посилить безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні.

США, Данія та Гренландія домовилися про розширення американської військової присутності в Гренландії та обмеження доступу до нього для "противників" Вашингтона, повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Очільник Білого дому пояснив, що без письмової згоди США інші держави не зможуть розміщувати в Гренландії військові бази та контингенти, а також здійснювати там "чутливі інвестиції".

За словами президента США, дана домовленість не має терміну дії.

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В заяві уряду Гренландії вказується, що Гренландія, Данія та США очікують, що наступного тижня зможуть підписати угоду, яка посилить безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні.

Примітно, що після підписання угода має пройти необхідні парламентські процедури, щоб набути чинності.

"Радісно, що ми наближаємося до укладення угоди, яка забезпечує та посилює безпеку Гренландії, Королівства Данія, США та західного альянсу. Угода визнає інтереси Гренландії та наше місце в міжнародній співпраці. Це на користь усім нам", - заявив голова уряду Гренландії Єнс-Фредерік Нільсен.

Також в Данії теж зробили заяву щодо майбутньої угоди.

"Я рада, що є перспектива хорошої угоди для Гренландії, Королівства Данія та США. Угоди, яка посилює нашу спільну безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні, а отже, також є доброю для НАТО та Європи. І угоди, яка водночас визнає суверенітет і територіальну цілісність Королівства та право гренландського народу на самовизначення", - поділилася прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Плани Трампа на Гренландію

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп хотів взяти під контроль США Гренландію, яка є автономною частиною Данії. Трамп пояснював, що півострів потрібен США для цілей національної безпеки. Очільник Білого дому вважав, що НАТО повинно допомогти США в цьому питанні. Він не виключив, що якщо цього не зробити, то півостровом керуватиме Росія або Китай.

Також ми писали, що телеканал NBC News, посилаючись на трьох людей, обізнаних з оцінкою витрат, повідомляв, що США довелося б заплатити від $500 до $700 млрд за ідею президента Дональда Трампа купити купити Гренландію. Примітно, що сума $700 млрд – це більше половини річного бюджету Міністерства війни з пріоритетом національної безпеки Трампа. При цьому, посадовці з Данії і Гренландії відкинули твердження глави Білого дому про те, що США отримають півострів "тим чи іншим чином".

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