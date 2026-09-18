Деякі смартфони Samsung отримають безліч нових функцій безкоштовно вже за кілька днів

Офіційно відомо не лише про нові функції, а й про те, які саме телефони отримають оновлення в першу чергу.

На деяких пристроях Samsung будуть доступні попередження щодо захисту даних на основі штучного інтелекту, повідомляє hvg.

Видання розповіло, що One UI 9, представлений цього літа на моделях Galaxy Z Fold8, Fold8 Ultra та Flip8, пропонує не лише вдосконалений інтерфейс, а й більш досконалі функції штучного інтелекту. За новинками Galaxy AI стоїть обіцянка, що користувачі зможуть виконувати більше завдань і створювати ще більш вражаючий контент,

Видання поділилося, що серед нових функцій One UI – My FanCam, завдяки якій камера пристрою відстежує обрану користувачем особу та автоматично коригує кадр, утримуючи її в центрі.

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Пояснюється, що це дозволяє користувачам швидко перетворювати свої фотографії та відео на контент, придатний для публікації в соціальних мережах, з мінімальним ручним редагуванням.

У One UI 9 інженери прагнули забезпечити, щоб користувачі могли виконувати свої щоденні завдання за меншу кількість кроків. Тому, окрім згаданого My FanCam, у програмне забезпечення було додано більше контекстних пропозицій, а також вдосконалено функції перекладу та сканування.

Завдяки функції "Сканер документів" користувачам стало простіше оцифровувати такі матеріали, що важко обробляти, як-от зігнуті сторінки книг або папери, загнуті по кутах. Наприклад, завдяки вдосконаленій функції видалення пальців, що потрапили в кадр, можна створювати чіткіші та зручніші для використання відскановані зображення, а також було вдосконалено інтерфейс, що відображається на великих (розкладних) екранах.

Безпеку підвищує те, що Security Brief відображає на інтерфейсі функції щоденного звіту Now Brief такі важливі повідомлення щодо безпеки та захисту даних, як попередження про шкідливі програми, додатки з невідомих джерел та зайві права доступу, таким чином допомагаючи користувачам вчасно виявляти можливі проблеми та вирішувати, коли слід втрутитися.

В одній із приміток до прес-релізу Samsung зазначено, на яких пристроях будуть доступні попередження щодо захисту даних на основі штучного інтелекту. З цього можна зробити висновок, що One UI 9 з’явиться спочатку на мобільних телефонах із наведеного нижче списку – у найближчі дні та тижні:

S26;

S26 Ultra;

S25;

S25 FE;

S24;

S24 FE;

S23;

S23 FE;

Fold8;

Fold8 Ultra;

Flip8;

Fold7;

Flip7;

Fold6;

Flip6;

Fold5;

Flip5;

Tab S11 Ultra;

Tab S11;

Tab S10 Ultra;

Tab S10 Plus;

Tab S9 Ultra;

Tab S9 Plus;

Tab S9.

Видання зазначило, що отримання оновлення One UI 9 на будь-якому пристрої одночасно означає встановлення версії Android 17.

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Раніше УНІАН повідомляв, що Samsung офіційно підтвердила, що незабаром почне оновлювати пристрої до стабільної версії One UI 9. Першими велике оновлення отримають представники сімейства Galaxy S26, але власникам старіших моделей теж не доведеться довго чекати.

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