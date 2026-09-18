Росіяни вдарили КАБом по багатоповерхівці у Сумах: двоє людей загинули, є поранені

Загинули працівники Сумської міськради.

Російські військові вдарили по Сумах 6-7 керованими авіабомбами: двоє людей загинули внаслідок влучання КАБу по багатоповерхівці. Про це написали в Сумській обласній військовій адміністрації.

Російська авіабомба влучила між третім і четвертим поверхами будинку. Рятувальники вже дістали з-під завалів чотирьох людей, серед них - дитину.

Відомо також про сімох постраждалих, серед них 13-річна дівчинка. Троє людей - у важкому стані. В.о.міського голови Артем Кобзар повідомив, що загиблі в Сумах - це працівники Сумської міськради.

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Також на цей удар відреагував президент України Володимир Зеленський.

"Всі служби зараз працюють на місці абсолютно нелюдського російського удару по житловій багатоповерхівці у Сумах. Було пряме влучання авіабомби між третім і четвертим поверхом. З-під завалів вже врятували чотирьох осіб, в тому числі й дитину. Станом на зараз відомо, що, на жаль, двоє людей загинуло. Мої співчуття всім рідним та близьким. Під завалами ще можуть бути люди", - заявив він.

За його словами, також був увечері удар росіян по поліклініці в Павлограді, по логістиці на Київщині.

"Саме про необхідність зупинити такі жорстокі удари проти життя щодня говорить Україна. Буквально зараз у Америки є шанс дати агресору правильний сигнал, що справедливий тиск буде й війну потрібно завершувати. Ми розраховуємо, що законопроєкт Ліндсі Грема зрештою таки стане законом і його важелі допоможуть змусити Росію обрати мир", - додав Зеленський.

Удари РФ по Україні

Російські військові вдень 18 вересня завдали по Одесі дронового удару - за даними джерела, сталося влучання в одну з адміністративних будівель "Укрзалізниці".

Влучання сталося в 11-поверхову будівлю. На момент влучання люди перебували в укриттях. Однак за пів години після влучання, коли на місці працювали рятувальники та інші оперативні служби, росіяни знов атакували ту ж саму будівлю.

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