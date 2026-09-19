В ЄС засудили проведення Росією 'виборів' на окупованих територіях України

Віганд додав, що всі причетні до їх проведення притягуватимуться до відповідальності.

Речник Європейської комісії Крістіан Віганд заявив, що Європейський Союз ніколи не визнає так звані вибори до Держдуми РФ, організовані на тимчасово окупованих територіях України, повідомляє Укрінформ.

Віганд додав, що всі причетні до їх проведення притягуватимуться до відповідальності.

"Ми однозначно засуджуємо незаконну організацію так званих виборів Російською Федерацією на тимчасово окупованих територіях України. Ці псевдовибори є черговим грубим порушенням міжнародного права. Європейський Союз не визнає і ніколи не визнає ні факт проведення цих так званих виборів на тимчасово окупованих українських територіях, ні їхні результати", - заявив він.

Відео дня

Речник Єврокомісії наголосив, що органи та особи, причетні до організації псевдовиборів, а також ті, хто висуває свої кандидатури, понесуть відповідальність за свої дії.

Віганд оцінюючи виборчий процес у самій Росії, зазначив, що спосіб проведення голосування лише підкреслює глибоку ерозію демократії в країні.

Речник Єврокомісії зауважив, що російська влада систематично та інституційно посилює репресії, щоб повністю усунути демократичну опозицію від участі у політичному житті.

Він наголосив, що відмова Росії запросити спостерігачів ОБСЄ є нехтуванням її міжнародними зобов'язаннями.

Віганд запевнив, що Євросоюз буде продовжувати підтримку російських правозахисників, громадянського суспільства і незалежних ЗМІ.

Вибори до Держдуми РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що в заяві Міністерства закордонних справ України йдеться, що російські загарбники імітуватимуть на українських окупованих територіях "вибори" до Державної думи РФ. Додається, що окупанти спробують організувати виставу, яка не має нічого спільного з вільним волевиявленням. В МЗС України наголосили, що "жодне "голосування", організоване Росією під дулами автоматів, не змінює міжнародно визнаного статусу цих територій. У відомстві зазначили, що тимчасова окупація не породжує для держави-окупанта суверенних прав.

Також ми писали, що в Reuters не виключають, що російський диктатор Володимир Путін зможе використати вибори в парламент у своїх інтересах. Наприклад, він може провести до парламенту учасників війни, поставивши їх за приклад іншим мешканцям РФ. Такий крок, ймовірно, може спонукати більше людей взяти участь у бойових діях. Видання припускає, що вибори можуть бути використані, щоб нагадати людям про елементи мирного життя, тобто, проведення відносно спокійних парламентських виборів. Не виключається, що Путін може використати факт проведення голосування для протистояння з Україною, оскільки в країні вибори не проводяться, поки діє воєнний стан.

Вас також можуть зацікавити новини: