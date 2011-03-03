Де завтра можна отримати торти від ДАІ

У Києві інспектори ДАІ перед 8 березня роздаватимуть торти жінкам-водіям, які не порушують Правил дорожнього руху.

Як повідомили УНІАН у прес-службі УДАІ Києва, ці поздоровлення прекрасна половина отримає у п’ятницю, 4-го березня.

Як зазначили у ДАІ, інспектори служби зупинятимуть лише тих жінок водіїв, які на нерегульованих пішохідних переходах не будуть порушувати правил дорожнього руху (пропускатимуть пішоходів). "І як подарунок жінки за це отримають торти, - сказали у столичній ДАІ, зауваживши, що про ці ласощі подбала одна з кондитерських фабрик Львова.

"Пощастить отримати такий приємний і, звісно, солодкий сюрприз від інспекторів ДАІ тим жінкам, що їхатимуть з 10.30 до 13.00 проспектом Оболонським,15, що поблизу торгового центра, Контрактовою площею, вулицею Б.Хмельницького,24, а також перехрестям вулиць Інститутська – Шовковична (біля готелю «Київ»)", - наголосили у прес-службі.