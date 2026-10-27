Лубінець: В Олешках розпочався 'режим тиші'

Перемир’я в Олешках має забезпечити проведення операції в місті, яке потерпає від гуманітарної катастрофи.

У районі тимчасово окупованого міста Олешки Херсонської області з 3:00 27 жовтня запровадили режим припинення вогню для проведення гуманітарної місії. Про початок "режиму тиші" повідомив уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. У міністерстві оборони Росії також підтвердили припинення вогню.

За словами українського омбудсмана, режим припинення вогню на визначених територіях, пов’язаних із гуманітарною місією, розпочався о 3:00 за київським часом та о 4:00 за московським.

"Сторони дотримуються домовленостей, які ми досягнули, як керівники переговорних груп, з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою", – повідомив Лубінець.

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Він наголосив, що припинення вогню відбувається в межах гуманітарної місії, яку Україна проводить спільно з російською уповноваженою з прав людини Яною Лантратовою за посередництва та координації першої леді США Меланії Трамп.

Лубінець пообіцяв і надалі інформувати суспільство про перебіг подій, водночас поставивши на перше місце безпеку цивільних жителів Олешок і дотримання досягнутих домовленостей.

У Міністерстві оборони Росії заявили, що через підготовку до гуманітарної операції в районі Олешок російські війська припинили вогонь на Херсонському напрямку.

"У зв'язку з підготовкою до проведення гуманітарної операції в районі населеного пункту Олешки Херсонської області, Збройними Силами Російської Федерації припинено вогонь на херсонському напрямку та введено "режим тиші" з 4 годин 00 хвилин 27 жовтня 2026 року", – йдеться в повідомленні російського оборонного відомства.

Як домовлялися про перемир’я в Олешках

Раніше Білий дім повідомив, що перша леді США Меланія Трамп домоглася укладення перемир’я між Україною та Росією в тимчасово окупованих Олешках. Місто, за повідомленнями, потерпає від гуманітарної катастрофи.

Напередодні український і російський генеральні штаби заявили, що з ночі 27 жовтня у визначеному районі запровадять припинення вогню для проведення гуманітарної операції.

Речник Кремля Дмитро Пєсков також підтвердив згоду Росії на припинення вогню в Олешках. Дмитро Лубінець зі свого боку повідомляв, що в місті мають провести гуманітарну операцію із запровадженням режиму тиші.

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