Скільки українців може повернутися додому після війни: демографиня поділилася прогнозом

Лібанова розповіла, що, за даними Євростату, на 30 червня в країнах Євросоюзу під дією закону про тимчасовий захист перебувало 4,4 млн.

Наразі за кордоном перебувають приблизно 5 млн українців, третина з яких - діти та підлітки. Директорка Інституту демографії та дослідження якості життя Елла Лібанова розповіла, що з кожним місяцем тривалості війни зменшується кількість тих, хто готовий повернутися в Україну, оскільки українці адаптуються до життя за кордоном, повідомляє Укрінформ.

"На сьогодні, за даними Євростату, на 30 червня в країнах Євросоюзу під дією закону про тимчасовий захист перебувало 4,4 млн українців. Десь ще 600 тис. - в інших країнах, поза межами Євросоюзу. Це передусім, безумовно, Канада, Сполучене Королівство Великої Британії, трохи Молдова. Тобто це приблизно 5 млн", - поділилася Лібанова.

Вона додала, що третина з цієї кількості - діти та підлітки, яким ще не виповнилося 18 років й лише 6% - люди, яким більше 65 років.

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За словами демографині, в 2022 році можна було прогнозувати повернення близько 50% українців, які були змушені виїхати за кордном через повномасштабну війну.

Зараз, за її словами, умовно можна розраховувати на те, що до України після завершення війни може повернутися третина.

Проте, зазначила Лібанова, кожен місяць війни впливає на те, скільки наших громадян готові повернутися в Україну.

"Кожний місяць, що триває війна, - все менше і менше людей буде повертатися. Тому що все більше адаптуються там, і все більше руйнувань тут. Якщо подивитися на відсоток наших жінок, у віці від 20 до 64 років - 70% цих жінок працюють (за кордоном - ред.). Це абсолютно неймовірний показник для першої хвилі мігрантів. Тому, якщо жінка вже працює там, дитина ходить до школи, або дитячого садочку, коледжу, університету, опанували мову, то, є проблеми (з поверненням в Україну - ред.)", - вважає вона.

Демографиня не виключила, що після завершення війни та скасування заборони на виїзд чоловіків може відбутися друга хвиля міграції з України.

"Чоловіки повертатимуться з фронту, де зарплати у них були достойні. А в цивільному секторі нічого подібного їм ніхто не запропонує. А за кордоном дружина, яка вже влаштувалася, дитина, яка, як вони вважають, має перспективи кращого майбутнього", - пояснила Лібанова.

Демографічна ситуація в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами завідувача відділу Інституту демографії НАН України Дмитра Шушпанова, в Україні за перше півріччня 2026 року народилося всього 73 тисячі малюків. Він зазначив, що це на 17% менше дітей, ніж було минулого року. Окрім цього, Шушпанов додав, що такого швидкого темпу скорочення народжуваності не було в попередні роки. Наводяться дані, що кількість народжень на одну жінку знизилася до 0,8-0,9 проти 1,14 до повномасштабної війни.

Також ми писали, що на думку Лібанової, частина деякі українські біженці збираються повертатися в Україну, побоюючись, що в ЄС прийдуть до влади праві партії, які будуть ставитися до українців як до людей "п'ятого ґатунку". Демографиня висловила думку, що українські урядові програми з повернення наших громадян інформаційні і комунікаційні, і насправді це все, що може зараз зробити влада. Водночас, Лібанова припустила, що європейці все ж таки зацікавлені в біженцях з України. Оскліьки бізнесу, за її словами, не вистачає рук, бізнес буде зацікавлений в них.

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