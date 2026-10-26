Повітряні сили України нарощують авіапарк: Ігнат розповів, на які літаки розраховують ЗСУ

За його словами, літаки Gripen, які Україна розраховує отримати якомога швидше, можуть певною мірою допомогти вирішити проблему з керованими авіаційними бомбами.

До авіаційного парку Повітряних сил Збройних сил України іде поступове надходження техніки. Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" розповів Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ.

Відповідаючи на запитання, чи станом на сьогодні, якщо говорити про цей рік, Повітряні сили наростили кількість літаків чи зараз ми лише зношуємо наявний парк, він наголосив, що "у нас іде поступове надходження техніки".

"Минулого року було оголошено, що передали кілька Mirage, F-16, МіГи. Але, на жаль, ми й втрачаємо, зокрема, й пілотів. Це дуже болючі моменти. Є й втрати техніки на землі - навіть якщо вона не знищена, то потребує відновлення", - пояснив Ігнат.

Відео дня

На уточнення, чи це результат російських ударів по наших аеродромах, речник зауважив, що "Шахеди" летять постійно, а аеродроми "є однією з пріоритетних цілей".

"Гелікоптер ще можна посадити десь на окремому майданчику й умовно сховати. А літаку потрібна злітно-посадкова смуга і відповідне укриття. І, як нам кажуть іноземці, дивом є вже те, що ми досі можемо утримувати ці літаки, ховати їх і застосовувати - як для ударів по території противника, так і для захисту нашої", - сказав Ігнат.

Він додав, що таким чином, якщо "Шахеди" безперервно летять у напрямку аеродромів, то літаки потрібно "або піднімати в небо, або щось вигадувати, хитрувати".

Компанія Lockheed Martin

На запитання щодо того, наскільки реально масштабувати виробництво перехоплювачів до Patriot, начальник управління комунікацій зауважив, що президент та вище військове керівництво України зустрічалися з представниками компанії Lockheed Martin.

"З цією компанією справді потрібно працювати. У нас є багато озброєння їх виробництва. До того ж ті ж Gripen, які ми дуже розраховуємо якомога швидше отримати, можуть певною мірою допомогти поступово вирішувати проблему з КАБами", - наголосив Ігнат.

Винищувачі F-16

Також, каже речник, ми маємо винищувачі F-16. За його словами, під час спілкування президента з представниками компанії йшлося про те, що вони можуть зробити ці літаки дієвішими.

"Адже ми отримали не найновішу модифікацію F-16 - Block 15, яка вже була в користуванні до нас і їхній ресурс не безкінечний. А ми експлуатуємо їх дуже інтенсивно, особливо протягом останніх трьох місяців, коли доводиться перехоплювати тисячі "Шахедів". За минулий місяць, наприклад, було близько 3,5 тисяч реактивних цілей", - розповів він.

Так, каже Ігнат, Lockheed Martin могла б покращити характеристики тих машин, які ми вже маємо, провести ремонт чи модернізацію.

"Мрія наших льотчиків щодо F-16 - отримати їх у найновіших модифікаціях - Block 70/72. Вони б дозволили уже доволі впевнено протистояти російським Су-35", - пояснив начальник управління комунікацій.

Літак Gripen

За його словами, багато українських пілотів обговорюють Gripen, адже це невибагливий і один з найдешевших в експлуатації літаків.

"Першочергово ми можемо отримати ті машини, які вже були у використанні, - у версіях C/D - Charlie, Delta. Але шведська компанія Saab вже працює над новою модифікацією - E - Echo, яка має дуже хороші характеристики", - розповів Ігнат.

Розвиток ПС ЗСУ після війни

Він підкреслив, що вже зараз потрібно думати про стратегію розвитку Повітряних сил після війни. Вона вже прописана до 2035 року, і там йдеться про те, якою буде модель ПС, які типи озброєння ми матимемо, та якою буде організаційно-штатна структура.

"Якщо говорити саме про авіацію, то йдеться про створення авіаційних підрозділів типу "крило", - сказав речник і додав також, що на базі багатьох оперативних аеродромів, які постійно використовуються під час війни, будуть створені авіаційні бази, які здатні будуть приймати будь-який тип літака.

Спроможності ворога атакувати

Раніше Ігнат підкреслив, що останнім часом реактивні дрони російських окупантів дедалі частіше з'являються над заходом України, а саме Рівненською, Волинською, Хмельницькою та Львівською областями. Раніше так далеко вони не залітали. За його словами, усе залежить від того, чим росіяни "начиняють" конкретний дрон.

Водночас Дмитро Плетенчук, речник Військово-морських сил ЗСУ, заявив, що Чорноморський флот Росії, який базується у Новоросійську, вже п’ять місяців поспіль не виходить у Чорне море. А запуски "Калібрів" відбуваються безпосередньо з гавані, що дуже небезпечно для самих росіян.

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