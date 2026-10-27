Винищувач F-16 ВПС США отримає гіперзвукову ракету Blackbeard, - ЗМІ

Компанія Castelion отримала доповнення до існуючого контракту з Дослідницькою лабораторією ВПС США, що передбачає початок робіт з інтеграції системи Blackbeard у літаки F-16.

Стартап Castelion, що спеціалізується на гіперзвукових ракетах, отримав доповнення до контракту від Дослідницької лабораторії ВПС США щодо початку інтеграції своєї гіперзвукової зброї Blackbeard у винищувач F-16. Про це компанія повідомила 26 жовтня, повідомляє Defence Blog.

Видання поділилося, що це наблизило ракету ще на крок до ВПС США після попередньої роботи для ВМС та Сухопутних військ США.

В статті зазначається, що Castelion не розкрила суму доопрацювання контракту, тривалість робіт з інтеграції та терміни першого випробувального запуску з літака F-16, а ВПС США не прокоментували укладення контракту.

Відео дня

"Компанія Castelion отримала доповнення до існуючого контракту з Дослідницькою лабораторією ВПС США, що передбачає початок робіт з інтеграції системи Blackbeard у літаки F-16. Ми вдячні ВПС за довіру", – написала компанія у соцмережі X.

Видання розповіло, що Blackbeard спроектована так, щоб літати зі швидкістю понад 5 Махів під час маневрування в атмосфері, що ускладнює її перехоплення порівняно з балістичною ракетою, яка рухається за передбачуваною траєкторією.

Примітно, що компанія Castelion побудувала свою програму з розрахунком на її дешеве виробництво у великих обсягах.

Видання поділилося, що компанія, заснована у 2022 році колишніми інженерами SpaceX і розташована в Торрансі, штат Каліфорнія, будує виробничий комплекс у Ріо-Ранчо, штат Нью-Мексико, розрахований на випуск 500 одиниць озброєння на рік.

У вересні Дослідницька лабораторія ВПС США збільшила існуючий контракт із компанією Castelion на 16,4 млн доларів, підвищивши його загальну вартість до 37,2 млн доларів.

Контракт передбачає роботи над створенням недорогого ударного засобу великої дальності, придатного для серійного виробництва, і діятиме до червня 2028 року.

Зазначається, що компанія Castelion охарактеризувала контракт на F-16 як доповнення до своєї поточної співпраці з лабораторією, хоча й не уточнила, чи входить він у рамки того самого контракту.

Видання пояснило, що встановлення системи Blackbeard на літак F-16 забезпечить їй платформу для запуску, яка є набагато поширенішою, ніж Super Hornet.

"F-16 залишається найчисельнішим винищувачем у ВПС США і експлуатується у понад двох десятках інших країн, хоча компанія Castelion не уточнила, чи поширюються роботи з інтеграції на експортні версії цього літака", - вказується в статті.

Винищувачі F-16 в Україні: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що через дефіцит ракет для ППО та обмежених можливостей дронів-перехоплювачів Україна дедалі активніше використовує F-16 для знищення російських безпілотників, зокрема реактивних. Проте, як пояснюють аналітики, така тактика виснажує ресурс винищувачів і створює додаткове навантаження на їхнє технічне обслуговування. Тому Україні потрібно не лише нарощувати запаси боєприпасів і парк F-16, а й терміново збільшувати потужності для ремонту та обслуговування літаків.

Також ми писали, що Україна веде перемовини з американською корпорацією Lockheed Martin щодо можливого переходу України на більш сучасні моделі винищувачів, ніж зараз. Аналітики припускають, що мова може йти саме про якусь з версій F-16V: Block 70 або Block 72. Зазначається, що обидві відносяться до найсучасніших модифікацій цих американських винищувачів. Головна різниця полягає в двигуні, яким вони оснащені.

Вас також можуть зацікавити новини: