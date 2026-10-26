Більшість нейромереж дійшли одного висновку: люди нерідко ставлять схвалення оточуючих вище за пошук істини.

12 моделей штучного інтелекту попросили висловити найбільш суперечливу думку про людство. У результаті більшість із них дійшла схожого висновку – люди нерідко ставлять схвалення оточуючих вище за пошук істини, пише Tom's Guide.

В експерименті, результати якого опублікував проєкт ModelCompare, брали участь ChatGPT, Claude, Gemini, DeepSeek та інші. Кожній нейромережі поставили одне й те саме запитання тричі, попросивши сформулювати власну позицію.

У 29 з 35 відповідей організатори виявили спільний мотив: люди ставлять приналежність до групи, суспільне визнання або самовиправдання вище за істину та принципи. При цьому сім моделей штучного інтелекту повторили різні варіанти цієї ідеї у всіх трьох відповідях.

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Деякі нейромережі висловилися особливо прямо. Grok заявила, що люди швидше воліють помилятися разом, ніж виявитися правими наодинці. Gemini від Google припустила, що людина часто використовує інтелект не для пошуку істини, а для виправдання рішень, прийнятих інтуїтивно.

DeepSeek відзначив схильність людей захищати вже сформовані переконання замість того, щоб піддавати їх критичному аналізу. Модель штучного інтелекту Kimi заявила, що майже всі переконання людина переймає від свого оточення, помилково вважаючи їх результатом самостійних роздумів.

Однак Claude в одній із відповідей висловив протилежну думку: люди можуть бути добрішими й поряднішими, ніж самі про себе думають. Незнайомці інколи виявляють безкорисливість, незважаючи на поширені негативні уявлення про людську природу. При цьому у двох інших відповідях модель ШІ приєдналася до загальної критики.

На думку ModelCompare, результати експерименту не доводять, що нейромережі мають власні переконання або здатні об’єктивно оцінювати психологію людей. Їхні відповіді залежать від навчання та формулювань запитів, а збіг думок не гарантує їхньої достовірності.

Проте дослідження порушує цікаве питання: наскільки самостійно люди приймають рішення і наскільки сильно на них впливає бажання бути прийнятими оточенням. Можливо, іноді готовність відповідати думці більшості й справді виявляється сильнішою за прагнення розібратися в тому, що відбувається насправді, пише Tom's Guide.

УНІАН повідомляв, що компанії, які працюють у сфері штучного інтелекту, готуються до масштабної катастрофи, яка може статися вже найближчі 6 місяців. Як базовий сценарій розглядають велику кібератаку, яка може порушити роботу банків, інтернету або навіть систем електропостачання.

Раніше стало відомо, що помилка ШІ ледь не призвела до війни між США та Китаєм навесні 2026 року. Аналітик Пентагону надто довірився висновкам нейромережі під час аналізу даних.

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