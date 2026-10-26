В ООН визнали удари РФ по енергетиці України воєнним злочином, - CNN

В звіті зазначено, що ці атаки "були здійснені умисно" і відповідали "державній політиці Росії

Незалежна слідча комісія ООН заявила в понеділок, 26 жовтня, що Росія вчиняє військові злочини та злочини проти людяності, навмисно наносячи удари по цивільній інфраструктурі, зокрема, по життєво важливих енергетичних системах в Україні, повідомляє CNN.

Видання зазначило, що російські війська наносять удари по українській енергетичній інфраструктурі з перших місяців війни у 2022 році.

Додається, що на початку минулої зими вони значно посилили ці атаки, через що мільйони українців були змушені мерзнути в темряві в своїх домівках.

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В новому звіті, опублікованому в понеділок Незалежною міжнародною комісією з розслідування подій в Україні та наданому CNN, зазначено, що ці атаки "були здійснені умисно" і відповідали "державній політиці Росії, спрямованій на позбавлення цивільного населення необхідних енергоресурсів та заподіяння страждань".

"Російські командири, які віддавали накази про ці атаки, знали, що об’єкти теплопостачання, на які вони націлювалися, були незамінними для цивільного населення, зокрема взимку", – йдеться у звіті, який подається до Генеральної Асамблеї ООН.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що звіт "підтверджує те, що українці переживають уже роками: систематичні атаки Росії на цивільну енергетичну інфраструктуру є військовими злочинами та злочинами проти людяності".

У дописі в соцмережі X він зазначив, що Росія "навмисно позбавила мільйони людей електроенергії, опалення та води, перетворивши холод і темряву на знаряддя війни".

Видання зазначило, що за даними Києва, масштабні російські атаки з використанням дронів та ракет минулої зими призвели до скорочення потужностей теплової енергетики України на 70% у найбільш постраждалих регіонах. Ситуацію погіршила надзвичайно холодна зима, під час якої температура неодноразово опускалася до -30.

Примітно, що комісія була створена Радою з прав людини ООН лише через кілька днів після того, як у лютому 2022 року Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

В останньому звіті комісія описує тяжкі наслідки тривалого перебування на холоді для українського цивільного населення, зазначаючи, що медичні органи країни зафіксували випадки смерті, спричинені низькими температурами в оселях і навіть у лікарнях.

Зазначається, що в звіті комісії ООН названо кількох високопоставлених російських чиновників як осіб, які несуть найбільшу відповідальність за те, що в ньому визначено як "воєнні злочини та злочини проти людяності".

У ньому йдеться про те, що президент Росії Володимир Путін зробив кілька "заяв щодо вказівок про здійснення атак на енергетичну інфраструктуру України".

Також у ньому стверджується, що докази, зібрані протягом останніх кількох років, свідчать про те, що колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу та його наступник Андрій Бєлоусов, а також начальник Генерального штабу Валерій Герасимов несли відповідальність за планування та керівництво цими атаками.

В статті нагадується, що Міжнародний кримінальний суд раніше видав ордери на арешт Путіна, Шойгу та Герасимова за нібито скоєні військові злочини та злочини проти людяності.

"У міру настання холодів в Україні Росія чітко дала зрозуміти, що має намір і надалі тероризувати свого сусіда", - зауважує видання.

У звіті згадується заява Міністерства оборони Росії, зроблена в серпні, в якій було оголошено про атаки на енергетичну інфраструктуру України та зазначено: "Взимку ви замерзнете".

Видання нагадало, що Україні дедалі важче захищатися від цих масштабних атак через гостру нестачу ракет протиповітряної оборони.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово звертався до західних союзників Києва з проханням надати більше боєприпасів, особливо наголошуючи на майбутній зимі як на головній причині занепокоєння.

Атаки РФ по енергетиці України: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що 26 жовтня російські окупанти реактивним безпілотником атакували цивільну інфраструктуру Буковини. За даними начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Руслана Осипенка, через падіння уламків БпЛА пошкоджено один з об’єктів енергетики області. Це призвело до вимушеного відключення електропостачання. На щастя, обійшлося без загиблих і постраждалих. Міський голова Чернівців Роман Клічук додав, що електроенергії немає у деяких районах обласного центру.

Також ми писали, що перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов поділився, що станом на ранок 26 жовтня було зафіксовано нові відключення електроенергії у шести областях України: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській, Харківській та Чернігівській. За його словами, минулого тижня РФ 126 разів атакувала енергетичний і нафтогазовий сектори України. Загалом за цей період зафіксовано 235 інцидентів, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури. Через це у більшості регіонів України зберігаються мережеві обмеження.

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