Біля узбережжя Криму стався землетрус (карта)

Його було зафіксовано на глибині 10 км.

Поблизу узбережжя Криму стався землетрус магнітудою 3,5 за шкалою Ріхтера. Як повідомляє на своєму сайті Головний центр спеціального контролю, явище було зареєстровано в понеділок, 26 жовтня.

Зазначається, що це був землетрус магнітудою 3,5 (за шкалою Ріхтера) на глибині 10 кілометрів.

"За класифікацією землетрусів відноситься до ледве відчутних", - додали у Головному центрі спеціального контролю.

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Землетруси біля берегів Криму та Кримський міст

Як повідомляв УНІАН, 22 червня біля узбережжя Криму було зафіксовано серію землетрусів. Магнітуда найслабшого становила 3,3, а найсильніший був магнітудою 3,8.

Дмитро Гринь, сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна Національної академії наук України, зауважував, що Кримський міст може впасти і без втручання Сил оборони України. Адже його можуть зруйнувати землетруси, які час від часу трапляються в цьому регіоні. За словами науковця, російським окупантам не варто було будувати цей міст з безпекових причин, оскільки Керченська протока має вкрай нестабільні ґрунти та навіть власну систему розломів.

Крім того, Олександр Кендзера, директор Інституту геофізики НАНУ, підкреслив, що, будуючи цей міст, росіяни, схоже, враховували можливість виникнення сильних землетрусів, але "усе передбачити неможливо". Так, каже він, кожен, навіть невеликий, землетрус вкладає свою енергію в питання руйнування опор Кримського мосту.

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