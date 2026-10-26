Зеленський підписав укази про продовження воєнного стану і мобілізації в Україні

Відповідні укази оприлюднені на сайті Офісу президента.

Президент України Володимир Зеленський підписав укази щодо продовження мобілізації і воєнного стану до 29 січня 2027 року. Відповідні укази №1060/2026 та №1061/2026 від 26 жовтня оприлюднені на сайті Офісу президента.

№1060/2026 - продовжує строк дії воєнного стану на 90 днів.

№1061/2026 - продовжує строк проведення загальної мобілізації на 90 днів.

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Воєнний стан і мобілізація в Україні

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України проголосувала за продовження воєнного стану до 29 січня 2027 року.

За президентський законопроєкт з реєстраційним номером 16182 про затвердження указу "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", проголосувало 293 народних депутати України.

Попереднім рішенням парламенту, воєнний стан діє до 31 жовтня. В нині ухваленому законопроєкті строк його дії продовжено на 90 днів, тобто до 29 січня 2027 року.

Також парламент проголосував за законопроєкт "Про затвердження Указу президента України "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який також на 90 днів продовжується термін загальної мобілізації. Тобто до 29 січня наступного року. Це рішення підтримав 281 народний депутат України.

У законах сказано, що вони негайно оголошуються через медіа і набирають чинності з 31 жовтня 2026 року.

Це було вже 21-ше голосування в парламенті щодо продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації.

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