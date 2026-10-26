Новий уряд Сербії планує зупинити експорт зброї до України, - Reuters

Провідні кандидати від "Студентського списку" заявили, що майбутній уряд припинить будь-який експорт зброї з Сербії до зон військових конфліктів, зокрема продаж західним посередникам, які передають зброю Україні.

Студентський протестний рух Сербії здобув історичну перемогу на парламентських виборах у неділю, 25 жовтня, поклавши край тривалому правлінню Александра Вучича та викликавши масові святкування. Однак їхні лідери, імена яких ще не названо, стикаються з цілою низкою проблем, повідомляє Reuters.

Видання зазначило, що "Студентський список" має лавірувати у складному енергетичному та зовнішньополітичному контексті у відносинах із традиційним союзником Сербії – Росією.

Зокрема, представники партії заявили, що не мають наміру приєднуватися до ЄС та вводити санкції проти Москви через її війну в Україні.

Відео дня

Новий уряд буде змушений покладатися на звільнення від санкцій США, щоб зберегти імпорт нафти, доки триватиме процес продажу частки Росії в енергетичній компанії NIS, яка управляє єдиним нафтопереробним заводом у Сербії, угорській компанії MOL.

В статті нагадується, що російська компанія "Газпром" є найбільшим постачальником газу до Сербії. Вона доставляє близько 2,2 млрд кубічних метрів на рік за цінами, нижчими за ринкові. Партія "Студентський список" заявила, що така енергетична залежність є не геополітичним вибором, а гострою економічною залежністю.

Окрім цього, провідні кандидати від "Студентського списку" заявили, що майбутній уряд припинить будь-який експорт зброї з Сербії до зон військових конфліктів, зокрема продаж західним посередникам, які передають зброю Україні.

Видання зауважило, що колишній президент Сербії Александр Вучич налагодив міцні особисті зв’язки як з президентом України Володимиром Зеленським, так і з президентом Росії Володимиром Путіним.

Дизельна угода між США та РФ

Раніше УНІАН повідомляв, що Reuters, посилаючись на дані відстеження суден, стверджує, що перша партія призначеного для США російського дизельного пального вже прямує до Нью-Йорка. За даними фінансової компанії LSEG, танкер Agioi Fanendes під прапором Мальти 22 жовтня завантажив 40 тис. тонн дизельного пального з наднизьким вмістом сірки в російському балтійському порту Приморськ. За даними, танкер прибуде до США 7 листопада. Це перша партія російських нафтопродуктів, імпортована США після запровадження заборони у 2022 році на імпорт російської нафти та нафтопродуктів.

Також ми писали, що ціна російської нафти в рублях, а якою розраховують податки, цього місяця в середньому приблизно на 60% вища за рівень, закладений у федеральному бюджеті РФ. Це підтримує державні фінанси країни-агресорки. При цьому, війна на Близькому Сході та пов'язані з нею перебої з постачанням утримують світові ціни на нафту вище 100 доларів за барель. Якщо ціни на нафту та курс рубля залишаться стабільними до кінця місяця, то ціна російської нафти, що використовується для розрахунку податків, становитиме 8 387 рублів (100,2 дол.) за барель.

Вас також можуть зацікавити новини: