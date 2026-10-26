Зеленський розповів, як просувається робота над антибалістичним проєктом Freya

За словами Зеленського, Україна зробила те, що їй потрібно було зробити в рамках проєкту.

Україна виконала свою частину роботи в рамках проєкту системи протидії балістичним ракетам Freya. Про це заявив президент Володимир Зеленський, пише "Укрінформ".

"Що стосується антибалістичного проєкту Freya, Україна зробила те, що їй потрібно було зробити. Те, що мають зробити партнери – у проєкті беруть участь 10 країн – перебуває в процесі", – розповів журналістам президент.

Зеленський зазначив, що проєкт обговорювався, зокрема, з президентом Франції Еммануелем Макроном. За його словами, одним із ключових партнерів у проєкті є Норвегія.

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Однак Зеленський наголосив, що необхідно прискорити розробку системи.

"Над такими системами працюють десятки років. Ми хочемо зробити це дуже швидко, бо часу немає", – сказав він.

Також президент прокоментував питання щодо створення аналога супутникової системи Starlink. Він зазначив, що вся Європа побачила, що США можуть самостійно регулювати роботу Starlink, незалежно від домовленостей і контрактів.

"Тому європейці тепер самі порушують питання про аналоги. І вони вже над цим працюють", – додав Зеленський.

Що відомо про ракету-перехоплювач FP-7.x Freya

Раніше генеральний директор Fire Point Ірина Терех розповіла, що ракета-перехоплювач FP-7.x Freya відрізнятиметься від ракет PAC-3 для ЗРК Patriot, насамперед, значно нижчою вартістю.

Терех зазначила, що в FP-7.x використовуватимуться інфрачервоні головки самонаведення. Перший варіант – від Diehl Defense, а другий постачальник поки що не розкривається.

Терех пояснила, що FP-7.x розрахована на інший рівень застосування, на відміну від PAC-3. За її словами, українська ракета, швидше за все, буде порівнянна з PAC-2.

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