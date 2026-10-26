Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 27 жовтня

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

У вівторок, 27 жовтня, в окремих регіонах України вимушено застосовуватимуть обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє "Укренерго".

Час застосування обмежень:

06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черг);

06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

Обмеження пов’язані з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

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"Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні", – додали в "Укренерго".

Ситуація в енергетиці – важливі новини

Російські війська не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру України, зосереджуючи удари, зокрема, на прифронтових і прикордонних регіонах.

Як зазначив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов, минулого тижня РФ 126 разів атакувала енергетичний і нафтогазовий сектори України. Загалом за цей період зафіксовано 235 інцидентів, що призвели до пошкодження енергетичної та нафтогазової інфраструктури.

За прогнозом експерта Юрія Корольчука, якщо взимку температура опускатиметься нижче нуля, українці можуть залишатися без світла щонайменше 12 годин на добу. У найгіршому випадку в окремих регіонах відключення електроенергії триватимуть до 20 годин на день.

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