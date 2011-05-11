Ківалов відзначив день народження на Мальдівах

Народний депутат від Партії регіонів Сергій КІВАЛОВ, якому 1 травня виповнилося 57 років, відсвяткував свій день народження на Мальдівах.

Про це він повідомив в інтерв`ю інтернет-виданню from-ua.

"Це не ювілей, і багато гостей у мене не було. Святкували ми в колі сім`ї і найближчих друзів – усього 7 чоловік. А дружина мені зробила подарунок – поїздку на Мальдіви. Наша сім`я і наші друзі вирушили на острови", - сказав С.КІВАЛОВ.

Народний депутат зазначив, що йому дуже рідко вдається займатися дайвінгом.

"Я подивився по своїй книжці дайвера і сам здивувався. Виявляється, останній раз я їздив на дайвінг у 2009 році. Виняток становить Крим. Туди ми традиційно, раз на рік, одним і тим же складом ідемо на катері з Одеси в Балаклаву і пірнаємо. За будь-якої погоди", - розповів С.КІВАЛОВ.

Кажучи про подарунки, які він одержав у день народження, депутат повідомив, що дочку із зятем подарували спортивний велосипед, онук Сергій - спінінг.

"Він у нас фанат рибалки і полювання. У свої 12 років онук чудово розбирається в рибальському спорядженні, в зброї, в техніці. Водить усі види наземного транспорту. І з будь-яким катером справиться. Він, до речі, мій незмінний партнер по дайвінгу. І цього разу, на Мальдівах, ми занурювалися разом", - розповів С.КІВАЛОВ.