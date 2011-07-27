Колесніков радо дивився, як ганяють «порожняк» над Донецьком

18:20, 27 липня 2011
Разное
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Євро-2012 все ближче - і Україна, за традицією, поспішає надолужити втрачений, точніше розбазарений час підготовки до проведення чемпіонату. Майже кожного кварталу ми урочисто відкриваємо прив`язані до європейської футбольної першості об`єкти, будівництво чи модернізація яких нарешті відбулася. Причому їхня добра половина після «показового виступу» ще довгий час доводиться до розуму. Один такий знаковий захід відбувся 26 липня. У міжнародному аеропорту «Донецьк» відкрили нову злітно-посадкову смугу.

Пафосу дійству додали маневри в небі гордості українського авіапрому, найбільшого у світі транспортного літака Ан-225 «Мрія». На висоті близько 400 метрів він пройшов над ще однією гордістю країни - стадіоном «Донбас Арена», зробив два кола над центром міста і сів на новій смузі, довівши, що вона готова приймати будь-які типи лайнерів. Тільки після цього віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури Борис Колесніков (який є куратором підготовки до Євро-2012) в супроводі низки офіційних осіб перерізав червону стрічку. От і вся церемонія, якщо не враховувати кілька виступів танцювальних колективів, які, мабуть, за задумом організаторів, повинні були надати барвистості і веселості всьому, що відбувалося.

Прикидаючи, скільки коштує підняти в повітря такого гіганта як «Мрія», абсолютно логічне питання - хто це оплачує?  - Можливо, завдяки щасливому збігу обставин в регіон прибув «цінний» вантаж? На це запитання кореспондента УНІАН пан Колесніков відповів: «Компанія, яка будувала аеропорт і будує термінал (фінансово-промислова група «Альтком» - авт.), це вони організували відкриття (злітно-посадкової смуги), тому це питання, напевно, потрібно адресувати до них. А що ж до того, порожній він, чи повний, ну, звичайно, він порожній», - додав віце-прем`єр.

Апогей промови був таким: «Думаю, що слова Дмитра Менделєєва - «можливість, доведена справою», написані на гербі Донецької області, - ось одна з картинок. І я думаю, навіть вона не головна на сьогоднішній день».

Факт здачі в експлуатацію ЗПС в донецькому аеропорту, безумовно, вагомий (в прямому сенсі цього слова) для регіону. Чого вже тут соромитися, потрібно подію відсвяткувати помпезно. Особливо в такому славному краї як Донбас. А славний він, як відомо, гірниками, які дають вугілля країні, гинучи при цьому в шахтах часів царя Гороха... Зціпивши зуби, приймаючи все навколишнє убозтво як належне, земляки Президента виручають рідну владу. Правда, останнім часом регіон лідирує за кількістю проведених протестних акцій, причому багатотисячних. А що вдієш, не заспокоює людей той факт, що багато районів Донецької області зараховані до розряду депресивних, роботи крім шахтарської немає, тарифи на комуналку - одні з найвищих в країні, зарплати мізерні. Край є лідером в Україні і за зарплатною заборгованістю - на 1 липня вона становила 229 млн. грн.

Тому варто знати, що «Мрія» за годину польоту спалює 15-18 т гасу (під час зльоту витрата зростає до 30 т/год.), тонна якого коштує на сьогодні 14 300 грн. Сюди ж додамо оренду, оплату роботи пілотів і технічну підготовку лайнера.

У фінансово-промисловій групі «Альтком», на яку кивав пан Колесніков, відмовилися називати вартість всього перерахованого, зіславшись на комерційну таємницю. «Ніхто з представників компанії не назве суму, витрачену на оренду літака «Мрія», - заявили в прес-службі компанії кореспонденту УНІАН.

Але для порівняння додамо - за даними сайту «АвіаПорт» (є інформаційним проектом галузевого агентства «АвіаПорт»), одна льотна година «Мрії» (за цінами 2009 року) обходиться дорожче, ніж літака «Руслан» - до 25 тис. дол. на годину.

Наші «керманичі», напевно, досі послуговуються принципом поведінки влади в стародавньому Римі, який вже вичерпав себе. Звідти пішло - «народ вимагає хліба і видовищ». Так «заколисували» зростаюче невдоволення натовпу. Для нього влаштовували безплатні гладіаторські бої і роздавали дармовий окраєць. Що ж до хліба, то для українців він коштує занадто дорого, а от ціну видовища бажано було б трансформувати в погашення боргів із зарплат і соцвиплат, у зниження планки оподаткування, в нові робочі місця та інше, - можна перераховувати не в одному абзаці.

До речі, компанія, яка виступила замовником свята, останнім часом неодноразово згадується у ЗМІ, як активний учасник євробудівництва. Саме вона останнім часом ставала переможцем тендерів на будівництво об`єктів до Євро-2012, кошторис яких зростає з дня на день. Наприклад, Кабмін в 2010 р. затвердив загальну кошторисну вартість будівництва злітно-посадкової смуги аеропорту «Донецьк» на суму більше 1,8 млрд. грн., що майже в 1,9 раза більше, ніж у 2008 р. А є ж в портфелі "Альткому" (м. Донецьк) й інші об`єкти: генпідрядник будівництва стадіону у Львові і злітно-посадкової смуги аеропорту «Львів»; реконструкції перонів аеропорту "Харків" та ЗПС та ін. Але це вже інша історія...

А наша історія закінчилася тим, що багатотонна «Мрія», похитавши донеччанам крилом, відправилася додому. Залишивши відчуття, що добру справу неабияк зіпсували непотрібними понтами.

Нана Чорна

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