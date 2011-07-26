У Донецьку з танцями відкрили злітно-посадочну смугу

Сьогодні в міжнародному аеропорту «Донецьк» урочисто відкрито нову злітно-посадочну смугу.

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистості прибув віце-прем`єр-міністр – міністр інфраструктури України Борис КОЛЕСНІКОВ, директор турніру УЕФА ЄВРО-2012 в Україні Маркіян ЛУБКІВСЬКИЙ, голова Донецької облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ, мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО та ін.

Перед відкриттям смуги в небі над містом з`явився найбільший у світі транспортний літак Ан-225 «Мрія». На висоті близько 400 метрів він пролетів над стадіоном «Донбас Арена», зробив два кола над центром міста, після чого виконав посадку на новій смузі, яка здатна приймати будь-які типи літаків.

Після цього Б.КОЛЕСНІКОВ та інші офіційні особи урочисто перерізали червону стрічку.

З нагоди урочистостей пройшов короткий концерт танцювальних колективів.