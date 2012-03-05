Експерт: бензин готовий дорожчати слідом за європейськими цінами

У березні цього року ціни на бензин можуть підвищитися на 4%, зважаючи на ріст вартості нафтопродуктів в Європі. Втім, нафтотрейдери намагатимуться втримати існуючі ціни, аби не зменшився попит на бензин серед українських споживачів.

За словами заступника директора науково-технічного центру «Псіхея» Геннадія Рябцева, такі підрахунки випливають з аналізу подорожчання за попередні місяці.

«Зважаючи на те, що в січні ціна нафти становила $110 (за барель – Ред.), а в лютому – $119, за власними підрахунками, подорожчання нафтопродуктів впродовж березня може сягати 4%. А отже, для бензину А-95 ця ціна становитиме 10,66 грн (подорожчання на 41 копійку), для А-95 Євро виду 2 – 11,07 грн, а для А-95 Євро виду 1 – 11,80 грн. Однак, хочу наголосити, що це прогнозоване виключно з економічних міркувань зростання ціни впродовж березня цього року», – пояснив експерт.

Водночас, за його словами, нафтотрейдери навряд чи підуть на таке підняття цін на бензин.

«Будь-яке підвищення цін призведе до зменшення попиту на нафтопродукти. Тобто наразі можна спостерігати, що споживач дійшов до критичної межі обвалу попиту. В середньому в листопаді-грудні минулого року скорочення попиту сягало в Києві 20%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Якщо порівняти 2011 рік з до кризовим 2008, то попит скоротився на понад 20% у Київській, Донецькій областях, а це провідні регіони з точки зору споживання, і по майже 40% для цілого ряду областей менш привабливих для трейдерів, наприклад, таких як Кіровоградська, Рівненська області. Це означає, що таке підвищення вплине суттєво на доходи трейдерів, тому вони намагатимуться не піднімати ціни і працювати за рахунок «оптимізації» якості і збільшення обігу нафтопродуктів», – додав Рябцев.

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