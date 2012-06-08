Вантажівка в'їхала у мікроавтобус: шестеро людей травмовані (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Управління ДАІ МВС України, о 15 годині 40 хвилин, на 330 км автодороги Харків-Сімферополь водій автомобіля «ГАЗ», з невідомих поки причин, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автобусом «Mersedes-benz 412D». Після зіткнення автобус перекинувся.

Внаслідок ДТП шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Потерпілих було доставлено до лікарні. За фактом ДТП триває розслідування.