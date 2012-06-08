Вантажівка в'їхала у мікроавтобус: шестеро людей травмовані (фото)
09:30, 08 червня 2012Разное
1181 0
У Запорізькій області у дорожньо-транспортній пригоді за участю вантажівки та мікроавтобуса травмовано шестеро осіб.
Після зіткнення автобус перекинувся.
Фото прес-служби Управління ДАІ МВС України
Внаслідок ДТП шестеро пасажирів автобуса отримали тілесні ушкодження. Потерпілих було доставлено до лікарні. За фактом ДТП триває розслідування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter