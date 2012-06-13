Власник рекордного джек-поту отримає свої гроші не одразу

Про це на прес-конференції в УНІАН повідомила директор з маркетингу компанії МСЛ Вікторія Цомая.

"За ліцензійних умов у нас - півтора року на виплати", - сказала вона.

За словами В.Цомаї, за кількістю переможців-мільйонерів "Лото-Забава" є абсолютним рекордсменом України - 126 осіб, з яких нинішнього року володарями мільйонних виграшів стали 23 гравці.

У свою чергу володар рекордного виграшу Микола повідомив, що в цю лотерею грає вже 7 років. При цьому він додав, що, незважаючи на величезну суму, яка випала йому, грати в "Лото-Забаву" продовжуватиме. "А раптом ще пощастить!" - сказав він.