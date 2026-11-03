США готують звернення до НАТО щодо програми постачання зброї для України, - Bloomberg

Дефіцит фінансування для вже затверджених партій озброєння становить близько 2 млрд доларів.

Сполучені Штати Америки планують звернутися до союзників по НАТО з проханням виділити додаткові кошти на ключову програму постачання озброєння для України – PURL. Про це з посиланням на обізнані джерела повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що такий крок свідчить про триваючу підтримку Києва з боку Вашингтона, попри напруженість у відносинах між лідерами країн – Володимиром Зеленським та Дональдом Трампом.

Джерела видання на умовах анонімності заявили, що прохання про додаткове фінансування в рамках Альянсу може надійти вже цього місяця. Стверджується, що Штати вже дали зрозуміти певним союзникам, що звернуться до них з проханням виділити кошти.

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Про яку саме суму йдеться, наразі невідомо. Водночас співрозмовники Bloomberg кажуть, що дефіцит фінансування для вже затверджених партій озброєння становить близько 2 млрд доларів. При цьому, за словами джерел, Вашингтон постачає озброєння навіть до надходження оплати за нього. Тож якщо Пентагон здійснить додаткові поставки, дефіцит коштів може зрости.

"Розбіжність між оборонною допомогою та заявами Трампа викликала плутанину серед союзників США і, за словами деяких джерел, часом ускладнювала завдання переконати союзників фінансувати закупівлю нової зброї, особливо з огляду на те, що європейці дедалі обережніше ставляться до фінансування війни, яка затягнулася вже на п’ятий рік", – йдеться в матеріалі.

Ще минулого місяця Штати погрожували зупинити постачання в межах програми PURL через атаки на російську нафтову інфраструктуру. Однак, як повідомили джерела, погрози у життя втілені не були, і програма продовжувала працювати.

Зброя для України: інші новини

Раніше Держдепартамент США схвалив продаж Україні 500 ракет до систем Patriot. Йдеться про угоду на суму $ 2,1 млрд.

Водночас журналіст Radio Free Europe/Radio Liberty Алекс Рауфогл заявив, що ці ракети Україна отримає не раніше 2030 року. Тож схвалена Держдепом угода не вирішує проблему гострого дефіциту ракет-перехоплювачів, які Україні критично необхідні напередодні зими.

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