У Росії після атаки дронів загорівся один із п’яти найбільших НПЗ

Цей завод постачає паливо окупаційній армії та ВПК.

У ніч на 3 листопада дрони атакували Ярославський нафтопереробний завод (НПЗ), який є одним із найбільших у Росії.

У результаті атаки на НПЗ, який постачає паливо, зокрема, для російської військової авіації та техніки, спалахнула пожежа, повідомив канал ASTRA.

Перед вибухами в Ярославській області було оголошено про небезпеку. Потім місцеві жителі почали писати про гучні вибухи та пожежу на НПЗ.

Відео дня

За даними ASTRA, за фото- та відеоматеріалами, які місцеві жителі виклали в мережі, вдалося встановити, що горить саме "Славнефть-ЯНОС" на Московському проспекті. Йдеться щонайменше про три осередки пожежі на території заводу.

Ярославський НПЗ: що відомо

Ярославський НПЗ працює з 1961 року і переробляє близько 15 млн тонн нафти на рік. Завод випускає бензин, дизель, мазут, авіаційний керосин, мастила та інші нафтопродукти.

Продукція цього НПЗ постачається до Центрального та Північно-Західного регіонів РФ, а також до Московської області. Серед споживачів – аеропорти та ВПК.

Удари по Ярославському НПЗ

Ярославський нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ цього року неодноразово зазнавав атак українських безпілотників.

Так, 17 вересня Генштаб ЗСУ повідомив про ураження установки первинної переробки нафти. Після цієї атаки підприємство зупинило переробку нафти через пошкодження обладнання

Також 6 серпня російський Ярослав зазнав атаки дронів, OSINT-аналітики пишуть про удар по величезному нафтопереробному заводу.

Вас також можуть зацікавити такі новини: