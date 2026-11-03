Удар по Комишувасі: кількість загиблих зросла до 29

Сьогодні у Запорізькій області - День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.

Кількість загиблих внаслідок російських авіаударів по Комишувасі зросла до 29 людей, ще п’ятеро поранені, 48 вважаються зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семикін. "Масштаб трагедії страшний. За кожною цифрою - людське життя, родина, яка втратила найдорожчих, або досі чекає на звістку про близьких", - написав голова ОВА.

На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.

Відео дня

Сьогодні у Запорізькій області - День жалоби за загиблими внаслідок російських ударів по Комишувасі.

Удар по Комишувасі: що відомо

2 листопада 2026 року російські війська завдали кількох авіаударів по селищу Комишуваха Запорізької області. Під удар потрапила школа, яку використовували для роздачі гуманітарної допомоги місцевим жителям. За повідомленням президента Володимира Зеленського, після першого удару росіяни скинули ще дев’ять авіабомб по укриттю, де перебували люди.

Спочатку повідомлялося про 18 загиблих і п’ятьох поранених, ще 27 людей вважалися зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція триває.

Секретар Запорізької міської ради Регіна Харченко заявила, що "росіяни прекрасно розуміли, що саме є ціллю. Куди вони цілять свої КАБи.

"Їхня тактика незмінна – завдати перші удари, а потім добити тих, хто відчайдушно намагається врятуватись та врятувати", - додала вона.

Вас також можуть зацікавити новини: