Картопля додає в ціні, буряк і морква дешевшають: скільки коштують овочі й фрукти

Найбільше в Україні зросли ціни на зелену цибулю.

Гуртові ціни на огірки в Україні за тиждень зросли з 70-100 до 90-120 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Дорожчають й інші овочі, зокрема помідори – з 55-80 до 60-100 грн/кг, та солодкий перець, який підскочив з 25-60 до 40-100 грн/кг. Ціни на кабачки зросли з 30–40 до 40–50 грн/кг, а на редис – з 35–50 до 40–60 грн/кг.

При цьому найбільше подорожчала зелень. Так, зелена цибуля коштує 180–200 грн/кг проти 120–150 грн/кг тиждень тому. Кріп та петрушка не змінилися в ціні – 155–165 та 125–135 грн/кг відповідно.

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Водночас більшість овочів борщового набору дешевшає. Зокрема, ціни на білокачанну капусту знизилися з 18-22 до 11-20 грн/кг, на буряк - з 14-16 до 11-14 грн/кг, а на моркву - з 14-16 до 12-15 грн/кг.

Крім того, втратила в ціні й цвітна капуста, кілограм якої подешевшав з 30–40 до 25–35 грн/кг. У свою чергу, картопля, навпаки, подорожчала – з 10–13 до 13–15 грн/кг.

Ціни на фрукти

У фруктовому сегменті фіксують відчутне здешевшання ківі – зі 130-150 до 70-120 грн/кг, винограду – з 75-180 до 60-150 грн/кг та граната – зі 140-170 до 120-150 грн/кг. Нектарин подешевшав з 80-120 до 70-100 грн/кг.

Ціни на яблука залишилися майже незмінними та коштують 20-30 грн/кг. Банани можна придбати за 70-75 грн/кг, апельсини – 85-110 грн/кг, а хурму за 90-100 грн/кг. При цьому лимони коштують 60-75 грн/кг проти 55-75 грн/кг тиждень тому.

Ціни на продукти в Україні – головні новини

До кінця року неминуче зростуть ціни на продукти. Проте воно не буде різким, а передусім здорожчають сезонні та завезені з-за кордону продукти.

Заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук повідомляв, що вартість м’яса в Україні вже досягла певного цінового піку. Однак поширення африканської чуми свиней і знищення великої кількості поголів’я може підвищити ціну на свинину більше, ніж на 10%.

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