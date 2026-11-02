Росія готує новий масований удар: Зеленський назвав пріоритетні цілі ворога

Росія готує новий масований удар Україні. Насамперед під загрозою обʼєкти енергетики та логістика, повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Фактично розрахунок, що світ буде завтра слідкувати за американськими виборами і те, що відбувається тут, в Україні, і наші складнощі з ППО, з ракетами для "Петріотів", будуть начебто поза увагою світу. Потрібні такі сигнали від світу в сторону Росії, щоб там відчували, що користі їм від терору не буде, вигод не буде і, поки триває ця війна, буде палати їхня нафта й гроші вони зі світом заробляти не зможуть", – зазначив глава держави у вечірньому зверненні.
Він наголосив, що Україна обовʼязково відповість ворогу на удар, який зараз готує Москва.
Крім того, президент сказав, що цього року в російських окупаційних військ нова тактика ударів:
"Вони б’ють, і не тільки генерацію, але й багато ударів проти мереж, проти розподілу енергії. Багато роботи на відновленні, і постійно – нові удари. Десятки ударів на добу. Наші енергетики, наші ремонтники – справжні молодці, виконують колосальну роботу".
За його словами, зараз швидкість відновлення пошкоджених ворожими атаками обʼєктів "має таке ж значення, як і наявність ракет у ППО".
Атаки РФ по Україні
Вдень 2 листопада російські терористи ударили по школі в Комишувасі Запорізької області. У той момент там видавали людям гуманітарну допомогу.
Примітно, що ворог після першого удару скинув на школу ще дев’ять бомб – саме по укриттю, де перебували люди.
Станом на вечір понеділка було відомо про 26 загиблих, серед яких були і рятувальники ДСНС.