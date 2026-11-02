Графіки відключень світла: коли не буде електроенергії 3 листопада

Українців закликали ощадливо споживати електроенергію.

У вівторок, 3 листопада, у частині областей України вимушено будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії, повідомляє пресслужба "Укренерго".

Час застосування обмежень:

- 00:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

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- 00:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 0,5 до 4 черг).

В "Укренерго" вчергове наголосили, що причиною запровадження обмежень є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Енергетики підкреслили, що внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Там також закликали стежити за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні.

Крім того, українців закликали ощадливо споживати електроенергію, коли її подають за графіком.

Ситуація в енергосистемі України – останні новини

Як писав УНІАН, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповідав, що внаслідок ударів російських окупантів найбільші перебої з електроенергією фіксують в столичному регіоні та Дніпрі. Під загрозою тривалих відключень також знаходяться Одеса, Харків та прифронтові регіони.

2 листопада повідомлялося, що після російського удару в січні 2026 року київські ТЕЦ так і не почали виробляти електроенергію. Для їхнього відновлення потрібно набагато більше часу.

30 жовтня ворог атакував розподільчі підстанції на території однієї зі столичних ТЕЦ. Енергетичний експерт Геннадій Рябцев тоді зазначив, що відновлення об’єкта і жорсткі графіки триватимуть приблизно до середини тижня.

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