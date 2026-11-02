Українські ТЦ втратили майже 10 робочих днів у жовтні через тривоги, - дослідження

Частка тривалості повітряних тривог протягом роботи торгових центрів побила рекорд.

У жовтні 2026 року українські торговельні центри у середньому втратили 9,8 робочих днів через повітряні тривоги. Загалом із початку повномасштабного вторгнення вимушений простій торговельних центрів через повітряні тривоги сягнув понад 186 робочих днів, повідомляє Українська Рада Торгових Центрів.

За результатами дослідження, частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи торгових центрів побила рекорд. У жовтні 2026 року цей показник сягнув 32,5%, що на 1,7% вище ніж у вересні. При цьому у жовтні минулого року, частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ становила 12,2%.

Зазначається, що 36,7% часу тривог у жовтні лунали тривоги червоного рівня, в той час, як частка "червоних" тривог місяцем раніше становила 39,1%.

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За місяць підвищилися всі показники, що відстежуються: кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, а також тривалість тривог і їх тривалість у робочий час ТЦ.

"Найбільше безпекова ситуація погіршилася на Дніпропетровщині, а також у західних і центральних областях (Хмельницька, Рівненська, Волинська, Вінницька, Житомирська). Помітні покращення зафіксовано в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях та в Києві", - йдеться в дослідженні.

При цьому західні області (Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька) залишаються найменш ураженими: менше 3% робочого часу ТЦ припадає на тривоги.

За підсумками серпня п’ятірка регіонів, у яких найчастіше лунали повітряні тривоги в часовому інтервалі 10:00-21:00 виглядає так: Донецька обл. (96,5%), Запорізька обл. (85%), Сумська обл. (76,4%), Чернігівська обл. (76,4%), Харківська обл. (62,2%).

Російські атаки по ТЦ - головні новини

Нагадаємо, що наприкінці літа ворог почав активно бити по торгових центрах України. Тоді повідомлялося, що через російські авіаудари по цивільних обʼєктах було зруйновано торгові центри та склади з розподілу харчових продуктів по всій Україні. Внаслідок чого тоді виникла загроза дефіциту продовольства та зростання цін, адже супермаркети в Києві та інших містах ледве встигали поповнювати свої полиці.

У вересні повідомлялося, що торговельно-розважальні центри столиці оновили правила роботи під час "жовтого" та "червоного" рівнів тривоги. Таким чином деякі з них продовжують працювати у разі дронової загрози.

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