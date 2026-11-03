Незалежно від результатів виборів у США Україна втратить ключових союзників у Конгресі, - Politico

Наслідком таких змін може стати зменшення кількості законодавчих ініціатив, які мають реальний вплив.

Вже 3 листопада у Сполучених Штатах Америки відбудуться проміжні вибори до Конгресу. Незалежно від їх результатів, підуть чимало республіканців, які підтримують Україну, пише Politico.

Видання наголошує, що навіть якщо демократи прийдуть до влади з наміром зробити більше для України, їм може бути складніше домогтися ухвалення певних законопроєктів. Усе – через Дональда Трампа.

Відомо, що з політики йдуть колишній лідер більшості в Сенаті Мітч Макконнелл, сенатори Том Тілліс, Білл Кассіді, Джон Корнін, а також члени Палати представників Дон Бекон і Майкл Маккол.

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"Ми втрачаємо титанів серед прихильників України в Конгресі", – заявив президент Українського конгресового комітету Америки Майкл Савків.

Водночас неназваний помічник одного з республіканців у Палаті представників заявив, що наслідком таких змін може стати зменшення кількості законодавчих ініціатив, які мають реальний вплив.

"Я побоююся, що не вдасться сформувати коаліцію сенаторів, які працюватимуть над законопроектами, що отримають підтримку цієї адміністрації, – а також за лаштунками домагатимуться, щоб адміністрація їх підтримала", – акцентував він.

У матеріалі сказано, що ще минулого місяця провідні члени комітетів з національної безпеки Палати представників США від Демократичної партії пообіцяли, що ініціюватимуть законодавство для забезпечення безпеки України.

Водночас республіканці ризикують втратити частину свого впливу, якщо демократи отримають контроль над однією або обома палатами Конгресу за підсумками виборів. Та попри це, представники Республіканської партії і надалі відіграватимуть важливу роль як потенційний канал зв’язку з президентом та частина більшості, здатної подолати вето.

Хто замінить прихильників України в Конгресі

Автор заявляє, що республіканці, які балотуються на заміну досвідчених діячів партії, виявляють менше співчуття до України. Так, республіканець Енді Барр, який бореться за місце Макконнелла, голосував проти "Закону про підтримку України". Крім того, можливий наступник Маккола Кріс Гобер раніше був головним юрисконсулом комітету, заснованого Ілоном Маском, відомим критикою в бік України.

Та у республіканців, які підтримують Україну, ще є можливість ускладнити житя Трампу. Дон Бейкон заявив POLITICO минулого тижня таке:

"Трамп навіть не може сприймати Росію як нашого супротивника… Навіщо мені фінансувати його програму?"

Вибори у США: чого чекати

Раніше Politico писало, що в разі поразки республіканців на проміжних виборах до Конгресу президент США Дональд Трамп може вивести з Європи ще тисячі військовослужбовців або скоротити фінансування НАТО. Стверджувалося, що Трамп також може обмежити програму закупівель озброєння для України (PURL).

Водночас Reuters повідомляло, що після виборів до Конгресу США можуть відновити постачання військової допомоги Україні. Зовнішня політика Вашингтона може суттєво змінитися в разі перемоги Демократичної партії.

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