Країни ЄС наростили видачу віз росіянам: їх вже більше, ніж до війни

Особливо охоче представників держави-агресора пускають до себе Італія, Франція та Іспанія.

У 2025 році країни Шенгенської зони видали громадянам РФ 630 605 короткострокових віз. Це на 14,1% більше, ніж роком раніше, і це вже друге поспіль річне зростання. Про це йдеться в офіційній статистиці Європейської комісії.

Загалом росіяни подали 679 425 заявок на отримання шенгенських віз, отримавши лише 6,38% відмов. Для порівнянна загалом країни Шенгену відмовляють прохачам віз у 14,6% випадків. Тобто росіянам відмовляють удвічі рідше, ніж в середньому усім іноземцям.

Статистика свідчить, що попри повномасштабну війну проти України, кількість виданих росіянам дозволів на в’їзд до Шенгенської зони вже перевищила рівень "довоєнного" 2021 року. Однак варто визнати, що 630 тисяч віз, виданих росіянам торік, це все одно значно менше, ніж їх було видано у довоєнному і допандемійному 2019 році - 4,055 мільйона.

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Найбільше віз росіянам торік видала Італія – 163 908, або 26% від загальної кількості. Майже стільки ж припало на Францію – 156 814 (24,9%). Іспанія видала 124 073 візи, а Греція – 59 054. Разом на ці чотири держави припало майже 80% усіх дозволів.

Водночас Фінляндія, яка до пандемії була одним із головних напрямків для російських туристів, у 2025 році отримала лише 4148 заявок проти 786 425 у 2019-му. Аналогічно різко скоротилася кількість звернень до консульств Естонії, Латвії та Литви. Загалом потік заявок до цих чотирьох країн впав на 99,1%.

При цьому загальної заборони на видачу шенгенських віз громадянам РФ Євросоюз так і не запровадив. Натомість обмеження поступово посилювалися: зокрема, було призупинено угоду про спрощений візовий режим, збільшено консульський збір і запроваджено суворіші перевірки. У листопаді 2025 року Єврокомісія також обмежила видачу багаторазових віз росіянам.

Санкції проти РФ

Як писав УНІАН, державний секретар США Марко Рубіо заявив, що рішення президента Дональда Трампа частково зняти санкції з Росії та дозволити відновлення експорту дизельного палива було "мудрим". Рубіо наголосив, що додаткові поставки можуть сприяти зниженню високих світових цін на дизельне пальне та позитивно вплинути на глобальну економіку.

Тим часом очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що через продовження російської агресії Євросоюз готує новий пакет санкцій і не зніматиме чинні обмеження до завершення війни.

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