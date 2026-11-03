РФ вдарила по лікарні в Харкові, 62 пацієнти поранені, в місті перебої з опаленням та транспортом (фото)

Понад 200 пацієнтів буде переведено до інших лікарень. У місті почалися перебої з опаленням та гарячим водопостачанням. Робота метрополітену теж ускладнена.

В ніч на 3 листопада під час комбінованого удару по Харкову одназ російських ракет влучила в лікарню, внаслідок чого на даний час відомо про 62 поранених.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. "У результаті влучання в медичний заклад Немишлянського району пошкоджено понад 1000 вікон у будівлі лікарні та навколишніх багатоповерхівок", – уточнив він.

Крім того, як додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, кількість постраждалих внаслідок удару по лікарні зросла до 62.

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"Усім надається медична допомога. 226 пацієнтів евакуюються до інших медичних закладів", – додав він.

Синєгубов також зазначив, що за уточненою інформацією, у Немишлянському районі було зафіксовано ворожий удар у перехід між корпусами одного з медичних закладів.

"Пошкоджено будівлю одного з медичних відділень", – сказав Синєгубов.

Усі служби екстреної допомоги працюють у посиленому режимі. Триває ліквідація наслідків ворожих обстрілів.

Інші наслідки ударів

Як додали в Харківській міській раді, внаслідок обстрілів обʼєктів інфраструктури міста Харкова та Харківської області, які забезпечують життєдіяльність, в місті частково призупинено теплопостачання та гаряче водопостачання.

У зв’язку з перебоями в електропостачанні призупинено рух частини наземного електротранспорту, йдеться у повідомленні Харківської міськради.

Тимчасово не курсують тролейбуси №13, 20, 34 та 57.

Трамваї №16 та 16А курсують так: розворотне коло "Салтівське" - пр. Тракторобудівників - вул. Нескорених - вул. Академіка Павлова - в’їзд Семиградський - вул. Віринська - вул. Мойсеївська - вул. Шевченка - розворотне коло "Журавлівський гідропарк".

Маршрути тролейбусів №13 та 34 тимчасово обслуговують автобуси.

Крім того, за повідомленням Харківського метрополітену, у звʼязку з нестабільною напругою у електромережах, в русі поїздів можливі відхилення від діючого розкладу.

Удари по Харкову

Харків регулярно піддається російським обстрілам та атакам із застосуванням безпілотників і ракет. У результаті ударів пошкоджуються житлові будинки, об’єкти цивільної інфраструктури, виникають пожежі, є загиблі та постраждалі серед мирних жителів.

Так, 31 жовтня росіяни завдали удару по Харкову, в результаті чого постраждали п’ятеро людей, пошкоджено близько десяти приватних будинків.

26 жовтня РФ завдала ракетного удару по Харкову – загинули дві людини.

А 28 вересня росіяни атакували місто КАБами. Удар припав на багатоповерхівку. Постраждали понад 20 осіб, у тому числі діти.

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