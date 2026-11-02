Україна нарощує армію НРК, але зима стане серйозним випробуванням, - Business Insider

Від початку 2026 року було укладено контракти на постачання понад 20 тисяч НРК.

Україна стрімко збільшує кількість наземних роботизованих комплексів, які допомагають виконувати завдання на фронті без безпосередньої участі військових. Однак із настанням осені та зими ці системи зіткнуться з новими випробуваннями – багнюкою, снігом, льодом і низькими температурами. Про це повідомляє Business Insider.

За даними Міністерства оборони України, від початку 2026 року було укладено контракти на постачання понад 20 тисяч наземних роботизованих комплексів. Це майже вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

Олександр Ябчанка, керівник відділу роботизованих систем українського батальйону "Вовки Да Вінчі" розповів, що протягом 2026 року багато підрозділів почали використовувати безпілотні транспортні засоби.

Відео дня

Роботи використовують для виконання різних завдань: перевезення вантажів, розвідки, підтримки бойових підрозділів та евакуації поранених. Їхнє головне призначення – зменшити ризики для військовослужбовців у небезпечних районах.

Водночас зимові умови можуть суттєво ускладнити роботу техніки. Багнюка, сніг і ожеледиця здатні обмежувати рух колісних і гусеничних платформ, погіршувати зчеплення з поверхнею та знижувати прохідність. Українські оператори дронів розповіли, як низькі температури розряджають акумулятори, а туман, лід та конденсат можуть перешкоджати роботі камер, роторів та іншого обладнання. Сильний вітер та короткі дні також є проблемою. Зникнення листя на деревах також робить роботів більш помітними, збільшуючи ризик їхнього виявлення та знищення.

"Тепер, коли настала осінь, ми зможемо оцінити, наскільки вони еволюціонували порівняно з минулою осінню. Зрештою, працювати влітку на суші – це одне, а восени, коли земля перетворюється на багнюку, а пересування стає значно складнішим, – це зовсім інше", - сказав Ябчанка.

У виданні зазначили, що за останній рік роботи вже зазнали низки покращень. Виробники оголосили про більший радіус дії, більші колеса та міцніші гусениці, міцніші конструкції, нову зброю та більшу автономність. Підрозділи очікують, що роботи будуть особливо корисними взимку, оскільки суворі умови роблять перевезення постачання та евакуацію поранених ще небезпечнішими для солдатів.

Удосконалення українських НРК

Як повідомляв УНІАН, українські військові встановлюють на наземні роботизовані комплекси гранатомети, щоб атакувати російські позиції, не наражаючи на небезпеку своїх бійців. Це дає змогу наблизити вогневу міць до противника без безпосередньої участі піхоти.

Військові дедалі частіше ведуть бої невеликими групами, займаючи розосереджені оборонні позиції замість суцільних окопних ліній із великою кількістю бійців. Водночас розширення так званої "кіл-зони" – ділянки бойових дій, насиченої безпілотниками, – ускладнює наближення військових до передових позицій. Хоча піхота залишається вкрай важливою, дрони та роботи допомагають долати ці труднощі й перебирають на себе дедалі більше завдань – від логістики та евакуації поранених до штурмових операцій.

Виробники оборонної продукції розповіли виданню, що гранатомети дедалі частіше встановлюють на безпілотні наземні роботизовані комплекси (НРК). Це дає змогу військовим уражати російські позиції з безпечнішої відстані.

Вас також можуть зацікавити новини: