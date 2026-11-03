Буданов пообіцяв покарання за події у Петропавлівській Борщагівці

Керівник Офісу президента деталізував, що зараз іде пошук необхідних рішень із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям.

Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози.

Про це заявив керівника Офісу президента Кирило Буданов. Він зазначив, що в даний час іде з'ясування всіх обставин події та пообіцяв, що винні понесуть покарання.

"Правоохоронці та уповноважені органи зʼясовують усі деталі, щоб встановити обʼєктивну й повну картину подій, вжити необхідних заходів для притягнення до відповідальності винних і недопущення повторення такого в майбутньому", - зазначив Буданов.

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Керівник Офісу президента деталізував, що зараз іде пошук необхідних рішень із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям.

Він закликав всіх українців "завжди керуватися інтересами нації та держави під час ухвалення будь-яких рішень і владнання конфліктних ситуацій".

Події у Петропавлівській Борщагівці

2 листопада 2026 року в Петропавлівській Борщагівці Київської області біля приватного будинку, де перебували військовослужбовці Національної гвардії України, виникли сутички за участю місцевих жителів. У соцмережах поширювалися повідомлення про нібито незаконне утримання та катування мобілізованих. Поліція заперечила інформацію про незаконне утримання людей і загибель громадянина.

На місце прибули командувач Нацгвардії Олександр Півненко та керівник Офісу президента Кирило Буданов. За словами Півненка, чотирьох військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, доправили до лікарні. Обставини події мали з'ясувати в межах перевірки.

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