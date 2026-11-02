На місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці прибув командувач Нацгвардії (відео)

Півненко зазначив, що приїхав на місце сутички особисто, щоб провести розслідування.

На місце інциденту у Петропавлівській Борщагівці прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. Як передає кореспондент УНІАН, він заявив, що чотирьох військовослужбовців, які потребували медичної допомоги, вже відправили до лікарні.

"Ми знаємо, що військовослужбовці – це наше все, вони захищають нашу країну. Погане ставлення до них – це неможливо. Чотирьох військовослужбовців, які потребують медичної допомоги, ми відправили. Це військовослужбовці, які були піймані після СЗЧ та повернуті в підрозділи. Інші військовослужбовці – це військовослужбовці Національної гвардії", - сказав він.

Півненко зазначив, що приїхав на місце сутички особисто, щоб провести розслідування.

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Присутні у відповідь запитують, чому у них синці під очима та сліди побоїв, і звинувачують людей на території будинку у тортурах. І вимагають звільнити всіх.

"Російська агресія не дає права катувати людей. Хто вам дав право катувати людей?" - запитав один із присутніх.

Також присутні закликають випустити людей. Вони заявляють, що хочуть почути їхню позицію щодо ситуації, що склалася.

Півненко зазначив, що готовий вивести одну людину, щоб її послухали.

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці

Як повідомляв УНІАН, у селі Петропавлівська Борщагівка, що біля Києва поширили інформацію про нібито силове утримання людей у будинку, біля якого могли відбутися сутички. Зокрема, зазначалося, що у приватному будинку на вулиці Сонячна, 7, нібито проти волі утримують близько 40 людей.

Очевидці повідомили про присутність поліції та швидкої, а також прямі ефіри з місця подій.

Згодом Відділ комунікації поліції Київської області зазначив, що до поліції Київщини надійшов виклик від працівників приватної швидкої медичної допомоги про перешкоджання їм у доступі до громадянина. У відповідь на виклик, поліцейські прибули на місце і встановили, що подія відбувається поблизу приватного будинку, де перебувають військовослужбовці одного з підрозділів Національної гвардії України. Також поблизу місця події зібралися місцеві жителі.

Там зазначили, що інформація про нібито незаконного утримування людей та загибель громадянина не відповідає дійсності.

Згодом чотирьох тяжкохворих людей вивели із будинку в Петропавлівській Борщагівці до лікарні. За словами медикині, яка вийшла з будівлі, всередині перебувають близько 25 людей.

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