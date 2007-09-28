Рекордсмен Англії у швидкій їзді отримав за рекорд... 10 тижнів ув`язнення

Винний у "рекордному" перевищенні швидкості британець засуджений до десяти тижнів позбавлення волі, повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Королівський суд Оксфорда.

У січні цього року поліцейські зупинили 33-річного Тіма Брейді на дорозі поблизу міста Абінгдон уу графстві Оксфордшир за серйозне перевищення швидкості. Виявилось, що він встановив своєрідний рекорд, розігнавши свій "Porsche 911 Turbo" до 172 миль на годину (275 км/год.). Максимально дозволена законом швидкість руху по британських автострадах становить 70 миль (близько 110 км).

Суд також на три роки позбавив Брейді водійських прав.

У 2003 році водій з Шотландії був засуджений за подібне перевищення швидкості до п`ятьох місяців в`язниці.

Найближчим часом у Великобританії набуде чинності нова система штрафів за порушення правил дорожнього руху. Зокрема, за перевищення швидкості безвідповідальних водіїв чекає подвоєння так званих "штрафних очок", велика кількість яких може потягнути позбавлення прав. Розмір максимального штрафу за порушення правил поведінки на дорогах і за відмову зупинитися на вимогу поліції збільшиться вдвічі - з 2,5 тисяч до 5 тисяч фунтів стерлінгів.