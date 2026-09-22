Тільки гарні новини: Білий дім запустив цілодобовий канал про Трампа

Білий дім запустив цілодобову трансляцію з виступами та заявами Трампа на тлі конфлікту адміністрації з незалежними медіа.

Білий дім запустив цілодобову трансляцію "TRUMP TV: The Essentials Station" на своєму офіційному YouTube-каналі. У ній показують відео, заяви та ключові моменти діяльності президента Дональда Трампа.

Новий канал запрацював 21 вересня на тлі конфлікту адміністрації Трампа з низкою американських медіа. Білий дім описує "Trump TV" як платформу, де цілодобово транслюватимуть найважливіші відео, виступи та моменти діяльності адміністрації.

Що показують на "Trump TV"

На офіційній сторінці Білого дому зазначено, що трансляція має працювати 24 години на добу та оновлюватися в реальному часі. Серед доступних матеріалів – виступи Трампа та відео з його заходів.

Відео дня

Запуск нового каналу відбувся після того, як Трамп заборонив журналістам CNN, MS NOW та Politico перебувати на території Білого дому. 19 вересня представників цих медіа не допустили до комплексу, а їхні перепустки були деактивовані або вилучені.

Трамп пояснював рішення своїми претензіями до висвітлення діяльності його адміністрації та звинувачував ці медіа у поширенні того, що він називав "фейковими новинами".

Медіа оголосили бойкот і звернулися до суду

Після заборони CNN, MS NOW та Politico подали позов проти адміністрації Трампа до федерального суду у Вашингтоні. Медіа стверджують, що рішення порушує гарантовані Першою поправкою права преси, пише Reuters.

До бойкоту також долучилися інші великі телевізійні мережі, які припинили спільне відеовисвітлення заходів за участю президента.

Трамп - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон заявив, що провів розмову з президентом США Дональдом Трампом, під час якої обговорив ідеї енергетичного перемир’я між Україною та Росією.

За словами Макрона, сторони обговорили ініціативи, спрямовані на встановлення мораторію на удари по об’єктах енергетичного сектору.

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