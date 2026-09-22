Полювання на 'Герані': український перехоплювач уже збив найшвидший дрон РФ, - BI

Українські розробники випробовують нове покоління перехоплювачів, здатних знищувати російські реактивні "Герані", які значно складніше збивати.

Україна розгортає нові високошвидкісні безпілотники-перехоплювачі, щоб протидіяти російським реактивним ударним дронам. Один із таких апаратів уже під час бойових випробувань знищив російський "Герань-5", пише Business Insider.

Українська компанія Wild Hornets заявила, що підрозділ тактичної протиповітряної оборони застосував новий перехоплювач Sting S для знищення реактивного безпілотника "Герань-5". За словами представника компанії, це був один із кількох таких дронів, збитих протягом останніх днів.

Крім того, під час випробувань перехоплювачі знищили близько десятка повільніших реактивних безпілотників "Герань-4".

Відео дня

Sting S готують до масового виробництва

Новий Sting S є розвитком популярного перехоплювача Sting, який виробляє Wild Hornets. Наразі апарат проходить бойові випробування, а після їх завершення компанія планує розпочати його масове виробництво.

Більшість російських дронів під час випробувань, за словами представника Wild Hornets, знищували перехоплювачі з дистанційним керуванням через систему Hornet Vision Ctrl. Вона дає змогу операторам керувати Sting на значній відстані від місця запуску, перебуваючи у відносно безпечній зоні.

Водночас Sting S – не єдина нова система, яку Україна розробляє для боротьби з реактивними безпілотниками.

Президент України Володимир Зеленський раніше опублікував відео нового перехоплювача невідомого виробника, який, за його словами, вже успішно розгорнула СБУ. Апарат має дельтаподібне крило, що відрізняє його від конструкції сімейства Sting.

За даними української розвідки, цей перехоплювач також знищив "Герань-5". Російський безпілотник може розвивати швидкість майже 375 миль на годину та нести бойову частину вагою 200 фунтів.

Росія збільшує кількість реактивних дронів

Раніше Росія активно застосовувала "Герань-2" із поршневим двигуном – російську версію іранського "Шахеда-136". Однак після появи ефективніших способів боротьби з такими безпілотниками Москва почала розробляти реактивні варіанти.

Нові моделі оснащені міні-турбореактивними двигунами та можуть розвивати швидкість понад 200 миль на годину. Найновіший "Герань-5" за своїм виглядом і характеристиками більше нагадує крилату ракету, ніж ранні версії сімейства.

За даними Повітряних сил України, у серпні Росія запустила 2800 реактивних безпілотників, тоді як у червні їх було 350. Водночас рівень перехоплення таких цілей, за наведеними у матеріалі даними, знизився щонайменше з 90% для пропелерних моделей до 60% для реактивних.

Україна вже використовує винищувачі та зенітні ракети для боротьби з такими цілями, однак паралельно розробляє швидші безпілотники-перехоплювачі.

Поки що невідомо, якою буде швидкість Sting S після запуску масового виробництва та скільки коштуватиме новий перехоплювач. Попередні покоління таких апаратів зазвичай коштували кілька тисяч доларів, що становить лише частину вартості цілей, проти яких їх застосовують.

Боротьба з російськими дронами - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в останні тижні Росія здобула перевагу в повітряній війні проти України, оскільки наростила виробництво балістичних ракет і розробила "Герань-5" – нову, реактивну версію іранського безпілотника "Шахед". Однак українські оборонні компанії інтенсивно працюють над пошуком вирішення обох проблем.

Раніше повідомлялось, що перехоплювач Sting S вже зміг знищити до десятка російських реактивних БПЛА "Герань-4", а також кілька малогабаритних крилатих ракет "Герань-5". Розробка продовжує проходити етап активних бойових випробувань, тому її технічні характеристики не розголошуються.

Також в Україні створили перехоплювач "Зореліт v5". Це також засіб перехоплення швидкісних БПЛА, який може розвивати швидкість до 416 км на годину. За час польоту він може подолати до 47 км.

Вас також можуть зацікавити новини: