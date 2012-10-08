Учнів однієї з німецьких гімназій звільнять від домашніх завдань

Про це повідомляє The Local з посиланням на інтерв'ю, яке директор школи Бригітте Фонтайн (Brigitte Fontein) дала газеті Westdeutsche Allgemeine Zeitung.

Рішення звільнити школярів від виконання завдань вдома пов'язане з подовженням учбового дня, до якого, у свою чергу, призвело скорочення всієї шкільної освіти на один рік. Через це у дітей не залишається вільного часу на заняття спортом або освоєння музичних інструментів. Співробітник гімназії Міхаель фон Теттау зауважив, що навіть 44-годинний навчальний тиждень, який був до реформи освіти, - «це занадто». Зараз діти часто залишаються в школі до 6-ї вечора.

Заборона на домашні роботи, за словами Б.Фонтайн, компенсуватиметься за рахунок інтенсивнішої роботи в класі: цьому сприятимуть здвоєні уроки, що практикуються в гімназії. При цьому учні, які відстають по тому або іншому предмету, все-таки зможуть одержувати додаткові завдання.

Більшість вчителів і батьків підтримують ініціативу шкільного керівництва. Заборона на завдання додому діятиме два роки і торкнеться школярів з п'ятого по дев'ятий клас. Учням випускних класів, зазначають співробітники гімназії, без домашньої роботи буде неможливо підготуватися до іспитів.

Навесні цього року французькі батьки попросили звільнити дітей від домашніх завдань на два тижні, оскільки вони забирають у школярів дуже багато сил, провокують конфлікти в сім'ї і посилюють різницю в підготовці.

Незадовго до цього у Великобританії через скарги батьків відмінили систему нормативів, що регулюють обсяги домашньої роботи, тим самим дозволили вчителям менше давати дітям завдань додому, зазначає Lenta.ru.