Міліціонер, який на смерть збив іноземця, постане перед судом

Як повідомляє прес-служба прокуратури Київської області, під час досудового слідства з’ясовано, що на 24 км автошляху Київ-Бориспіль сталась дорожньо-транспортна пригода за участю працівника карного розшуку Бориспільського МВ ГУ МВС України в Київській області та громадянина Білорусії. Міліціонер, керуючи автомобілем «ВАЗ 2107», здійснив наїзд на громадянина Білорусії, що вийшов з автомобіля «Фольксваген Транспортер» для встановлення знаку «аварійна зупинка». Унаслідок наїзду іноземець отримав не сумісні з життям тілесні ушкодження.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 КК України, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

Правоохоронцю загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.