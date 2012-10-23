Рятувальники на Київському водосховищі знайшли тіло другого рибалки

Як повідомили УНІАН у прес-службі МНС України, 23 жовтня до МНС від Центру дистанційного моніторингу риболовних суден Державного агентства рибного господарства України надійшло повідомлення про те, що на Київському водосховищі поблизу острова Голодний місцевими мешканцями виявлено тіло другого з рибалок.

За даними МНС, 8 жовтня двоє рибалок, два 19-річних хлопця з Житомирської області, працівники риболовецького підприємства «Фіш Хаус», на риболовному баркасі вийшли з місця базування в с. Ровжі Вишгородського району Київської області у Київське водосховище та не повернулися. 8 жовтня було розпочато пошуково-рятувальні роботи.

Як повідомляв УНІАН, 11 жовтня в результаті проведення пошукових робіт на Київському водосховищі поблизу острова Голодний рятувальники знайшли перекинутий човен та тіло одного з рибалок.