У Запорізькій області ЗАЗ зіткнувся з КамАЗом: 3 людей загинули

У Запорізькій області в результаті дорожньо-транспортної пригоди троє людей загинули і одну госпіталізовано.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, аварія сталася в неділю на території міста Пологи.

"Близько 6-ої ранку через невстановлені на даний момент однозначно причини в центрі міста - на вулиці Карла Маркса зіткнулися автомобілі "ЗАЗ 1102" і "КамАЗ" з причепом. У результаті аварії троє з чотирьох людей, які перебували в салоні "Таврії" (водій і двоє пасажирів) загинули на місці, ще одного пасажира у вкрай тяжкому стані було доставлено до лікарні", - повідомили в МНС, відзначивши, що водій вантажного автомобіля не постраждав.

За інформацією медиків, на даний момент стан госпіталізованої жінки оцінюється як тяжкий.

Причини ДТП встановлюються.