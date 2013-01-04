Утікач з колонії винайняв будинок і відпочивав від праці на державу

Як повідомили УНІАН у Відділі зі зв'язків із громадськістю Головного управління МВС України в Донецькій області, минулою осені до Селидівського міськвідділу міліції звернулися співробітники виправної колонії, розташованої на території міста, з проханням допомогти в розшуку засудженого, який втік. Хлопець відбував покарання за шахрайство в Маріупольському виправному центрі №138. У цій установі перебувають ті засуджені, яким суд призначив покарання у вигляді обмеження волі. Багатьох із них за добру поведінку тут відпускають на вихідні додому.

Міліція оголосила втікача в розшук і відпрацьовувала різні версії можливого місцезнаходження фігуранта. Наприкінці грудня, за два місяці після оголошення розшуку, правоохоронцям вдалося знайти засудженого. Було встановлено, що хлопець зняв будинок у приватному секторі на околиці м. Селидове, вів потайний спосіб життя, переховуючись від закону.

Правоохоронці затримали втікача, який у своє виправдання сказав, що втомився працювати на державу, вирішив втекти і заробляти гроші для себе.

Оперативники передали затриманого до рук співробітників державної пенітенціарної служби. Тепер за втечу йому додадуть строк, відбувати який доведеться в закладі з більш суворим режимом.